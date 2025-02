iPhone 17 Air: il nuovo modello ultra-sottile di Apple rivoluziona il design

L’attesa per la linea iPhone 17 è ancora lunga, ma le ultime indiscrezioni suggeriscono che Apple stia lavorando a un restyling significativo per i suoi dispositivi. Tra le novità più interessanti, spicca l’introduzione dell’iPhone 17 Air, che sostituirà l’attuale iPhone 17 Plus e promette di essere l’iPhone più sottile di sempre.

Un design rivoluzionario con una nuova barra per la fotocamera

Secondo un recente leak condiviso da Jon Prosser del canale YouTube Front Page Tech, l’iPhone 17 Air adotterà un design completamente rinnovato, caratterizzato da una barra per la fotocamera posteriore simile a quella dei modelli “Pro”. Tuttavia, a differenza di questi ultimi, il nuovo dispositivo si distinguerà per il suo profilo ultra-sottile.

Le informazioni trapelate suggeriscono che l’iPhone 17 Air avrà uno spessore di soli 5,5 mm nel suo punto più sottile, rendendolo più sottile dell’iconico iPhone 6 (5,9 mm). Nonostante ciò, non sarà il dispositivo Apple più sottile in assoluto, poiché il record rimane detenuto dall’iPad Pro OLED da 13 pollici con i suoi 5,1 mm di spessore.

Specifiche della nuova barra fotocamera

La nuova barra della fotocamera posteriore ospiterà tutti i componenti necessari per garantire un’esperienza fotografica di alto livello. Si prevede che includa:

Un singolo sensore fotografico posizionato sul lato sinistro della barra;

Un microfono e un flash LED sul lato destro.

Questa scelta di design conferisce un aspetto più lineare ed elegante al dispositivo, differenziandolo dalle configurazioni fotografiche viste finora.

Confronto con gli altri modelli della serie

L’approccio di Apple per quest’anno sembra puntare sull’uniformità estetica, con tutti i modelli della gamma iPhone 17 dotati della nuova barra per la fotocamera. Tuttavia, il design varierà a seconda del modello:

L’iPhone 17 Air manterrà un look minimalista con una sola fotocamera.

manterrà un look minimalista con una sola fotocamera. L’iPhone 17 Pro, già trapelato nei giorni scorsi, presenterà una barra più grande per ospitare tre sensori fotografici, uno scanner LiDAR, un flash LED e un microfono.

La sfida con Samsung e il futuro degli smartphone sottili

Il design ultra-sottile dell’iPhone 17 Air potrebbe innescare una nuova tendenza nel settore degli smartphone. Anche Samsung sta lavorando su un modello altrettanto sottile, il Galaxy S25 “Edge“, che potrebbe essere il principale rivale dell‘iPhone 17 Air in termini di spessore e design.

Attesa e presentazione ufficiale

Nonostante le indiscrezioni, è importante sottolineare che Jon Prosser ha avuto un track record misto nelle anticipazioni sui prodotti Apple. Per ora, l’azienda di Cupertino non ha confermato nulla, e dovremo attendere l’evento di presentazione ufficiale per scoprire se queste informazioni si riveleranno accurate.

Nel frattempo, Apple si prepara al lancio dell’iPhone SE 4, previsto a breve. Resta da vedere se il nuovo design dell’iPhone 17 Air rappresenterà davvero un punto di svolta per la gamma iPhone.