iPadOS 26 rivoluziona il multitasking: anteprima in stile Mac e app Preview

Da anni si discute se l’iPad possa davvero sostituire un computer. Apple ha lavorato instancabilmente per colmare il divario tra tablet e PC, ma secondo molti utenti solo l’arrivo di macOS su iPad renderebbe la transizione completa. Apple, però, non sembra intenzionata a cannibalizzare la linea Mac. Tuttavia, un nuovo report anticipa che iPadOS 26 porterà una trasformazione radicale che potrebbe far cambiare idea a molti.

Multitasking completamente ripensato in chiave Mac

Secondo quanto riferito da Mark Gurman, iPadOS 26 introdurrà un multitasking in stile Mac, un deciso passo in avanti rispetto alle funzioni attuali come Split View o Stage Manager. Il sistema sarà “completamente rivisitato”, probabilmente richiedendo una tastiera esterna e un trackpad per sbloccare tutte le funzionalità. Questo indica un’evoluzione verso un’esperienza più desktop, pur mantenendo la flessibilità del tablet.

Anche se Gurman non ha menzionato una barra dei menu come su macOS, l’idea di una UI più modulare e avanzata apre scenari interessanti. Potremmo trovarci davanti a un’interfaccia adattiva, capace di trasformarsi a seconda degli accessori collegati.

L’app Preview sbarca su iPad (e iPhone)

Un’altra grande novità è l’arrivo ufficiale dell’app Preview su iPad e iPhone. Presente da anni su macOS, questa applicazione offre strumenti potenti per la gestione, annotazione e modifica dei PDF. Finalmente anche gli utenti iPad avranno un’app nativa per lavorare con i documenti senza dipendere da software di terze parti.

L’app Preview su iPad avrà un’interfaccia simile a quella già vista in Pages o Keynote, con un logo prominente e una galleria di documenti all’avvio. Sarà preinstallata con il sistema, non scaricabile da App Store, a conferma della sua centralità nella nuova esperienza d’uso.

Un design ispirato a visionOS

In parallelo con iOS 26, anche iPadOS 26 introdurrà elementi grafici ispirati a visionOS, il sistema del visore Vision Pro. Ciò potrebbe tradursi in effetti di profondità, trasparenze migliorate e animazioni più fluide, rendendo l’uso quotidiano più immersivo e moderno.

iPadOS 26 promette di essere l’aggiornamento più ambizioso mai realizzato per iPad, con l’obiettivo chiaro di colmare ulteriormente il gap con i computer. Se le promesse saranno mantenute, l’iPad potrebbe finalmente diventare ciò che molti utenti sognano: un vero sostituto del Mac, senza rinunciare alla flessibilità del tablet.