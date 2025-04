iPadOS 19 sarà una rivoluzione: esperienza simile a macOS

Apple si prepara a trasformare radicalmente l’esperienza iPad con il prossimo aggiornamento iPadOS 19, che promette di portare funzionalità simili a macOS e finalmente sfruttare al massimo l’hardware avanzato che accomuna i tablet ai Mac. Dopo anni in cui le versioni precedenti del sistema operativo hanno limitato le potenzialità dei dispositivi, sembra che Apple abbia finalmente ascoltato le richieste dei suoi utenti più esperti.

Un’esperienza sempre più da computer

Come rivelato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On, iPadOS 19 sarà focalizzato su tre aspetti fondamentali:

Produttività avanzata

Multitasking migliorato

Gestione delle finestre delle app

Queste novità porteranno l’iPad a funzionare in maniera simile a un Mac, rendendolo una vera alternativa ai portatili. Con l’aggiunta negli scorsi anni del supporto per tastiera, mouse e dischi esterni, mancava solo un software in grado di legare tutto in un ambiente professionale. iPadOS 19 potrebbe essere la risposta definitiva.

Il rischio di cannibalizzazione

Questa svolta, però, solleva un interrogativo strategico: quanto potrà avvicinarsi iPadOS a macOS senza che i due dispositivi entrino in conflitto? Se l’iPad diventa troppo simile a un Mac, gli utenti potrebbero scegliere uno solo dei due prodotti, con un possibile impatto negativo sulle vendite. Apple dovrà trovare il giusto equilibrio tra potenza, flessibilità e distinzione tra ecosistemi.

Tutti i dettagli ufficiali su iPadOS 19 verranno svelati durante la WWDC 2025, in programma per il 9 giugno. Si prevede che Apple mostrerà per la prima volta il nuovo design e le funzionalità, confermando l’intenzione di fare dell’iPad un vero sostituto del computer portatile per chi lavora in mobilità o cerca un sistema leggero ma completo.

L’attesa è alta: se le promesse verranno mantenute, iPadOS 19 potrebbe rappresentare la svolta definitiva per l’ecosistema iPad.