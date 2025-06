iOS 26 e il design Liquid Glass: rivoluzione visiva o ostacolo quotidiano?

Apple ha finalmente svelato iOS 26, introducendo un radicale rinnovamento dell’interfaccia noto come Liquid Glass, definito dall’azienda come il “più ampio aggiornamento grafico di sempre”. Il nuovo linguaggio visivo prende ispirazione da visionOS, ma mentre molti lo definiscono “stupendo”, non mancano le critiche, soprattutto per quanto riguarda praticità e leggibilità.

Un’estetica sorprendente… ma a quale costo?

Il nuovo design punta tutto su trasparenze, riflessi dinamici e animazioni fluide, dando all’interfaccia un aspetto più futuristico e unificato tra iOS, iPadOS, macOS e visionOS. Tuttavia, la scelta di usare elementi traslucidi su sfondi complessi ha generato confusione visiva.

Molti utenti su X (ex Twitter) hanno segnalato difficoltà a leggere le notifiche, problemi con i pulsanti del Centro di Controllo che si “perdono” sullo sfondo e barre di navigazione che sembrano distorte, anche negli stessi materiali promozionali di Apple. In particolare, l’interfaccia di Apple Music è stata citata come esempio negativo.

Un’interfaccia per il futuro… ma non per tutti?

Il design Liquid Glass sembra pensato per dispositivi futuri, come gli AR Glasses di Apple, ma sui dispositivi attuali può risultare più scomodo che elegante. Alcuni utenti hanno paragonato l’esperienza visiva a quella di Windows Vista, dove l’estetica prevaleva sulla funzionalità.

Anche Samsung ha colto l’occasione per evidenziare come la sua nuova OneUI 7 abbia già introdotto effetti vetro simili ma più equilibrati, forse con l’intento di suggerire una maggiore attenzione alla leggibilità.

Non solo critiche: c’è anche chi apprezza

Nonostante le polemiche, il design ha ricevuto anche feedback positivi. Carl Pei, CEO di Nothing, ha pubblicato: “Liquid Glass… mi piace, in un certo senso?”. Questo dimostra che la percezione varia molto a seconda dell’utente e del contesto d’uso.

Il design Liquid Glass rappresenta una scommessa ambiziosa per Apple: unificare estetica e funzionalità in previsione di un ecosistema ancora più immersivo e integrato. Tuttavia, l’equilibrio tra bellezza e usabilità è fragile, e sarà fondamentale che Apple ascolti la community prima del rilascio definitivo.

L’attuale build è solo una beta per sviluppatori, quindi c’è tempo per modifiche e aggiustamenti. Chi vuole può già provarla installando iOS 26 Developer Beta, ma con la consapevolezza che stabilità e accessibilità potrebbero ancora essere compromesse.