iOS 19: Le principali funzionalità svelate da Apple

Apple aveva grandi progetti per Siri e le sue funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, ma lo sviluppo sembra essere più complesso del previsto. Inizialmente, si era ipotizzato che l’azienda di Cupertino avrebbe introdotto numerosi aggiornamenti legati all’AI con il rilascio di iOS 19 nel corso di quest’anno, tra cui miglioramenti denominati “Apple Intelligence” e un’importante evoluzione dell’assistente vocale Siri. Tuttavia, recenti indiscrezioni indicano che Apple ha posticipato alcune delle principali funzionalità di iOS 19 e non ci sono tempistiche certe per il loro rilascio.

Ritardi nello sviluppo della Siri basata su LLM

Una delle novità più attese riguardava l’implementazione di un modello linguistico avanzato (LLM) per Siri, rendendola più conversazionale e capace di comprendere richieste più complesse rispetto alla versione attuale. Si riteneva che questa nuova Siri potesse essere disponibile con iOS 19.4 nel 2026, ma secondo Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, lo sviluppo sta procedendo più lentamente del previsto.

Gurman ha rivelato che Apple probabilmente non presenterà la nuova Siri potenziata con LLM durante la Worldwide Developers Conference (WWDC) di giugno 2025, sollevando dubbi sul fatto che questa innovazione possa effettivamente debuttare con iOS 19. Inizialmente, si ipotizzava che potesse arrivare con le versioni 19.4 o 19.5, ma le recenti informazioni suggeriscono che Apple potrebbe rimandare il lancio a iOS 20 nel 2026. Alcuni ingegneri software di Apple credono che il rilascio avverrà solo con la nuova generazione del sistema operativo.

Apple in difficoltà nella corsa all’AI

Apple sta cercando di tenere il passo con concorrenti come ChatGPT e altre soluzioni di intelligenza artificiale generativa. Tuttavia, ciò non significa che Siri non riceverà alcun aggiornamento nel 2025. Secondo Gurman, Apple implementerà miglioramenti “sotto il cofano” che consentiranno a Siri di gestire richieste più articolate. La lentezza nello sviluppo non è una novità per l’azienda, che ha già introdotto un’integrazione limitata di ChatGPT con Siri in iOS 18.2. Questa funzione permette agli utenti di accedere a un assistente AI più avanzato in attesa che Siri venga completamente aggiornata.

Ulteriori ritardi nelle funzionalità di iOS 18.5

Anche altre funzionalità attese con iOS 18.5 stanno subendo ritardi. Tra queste, figurano miglioramenti alla “consapevolezza dello schermo”, una maggiore comprensione del contesto personale e un’integrazione più profonda con le app di sistema. Inizialmente, queste novità erano previste per iOS 18.4, ma ora sembra che Apple stia affrontando difficoltà generali nello sviluppo del software.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli sui piani di Apple per iOS 19 e Siri, è evidente che l’azienda sta cercando di bilanciare innovazione e stabilità nei suoi aggiornamenti software. Resta da vedere se Apple riuscirà a colmare il divario con i principali attori del settore dell’intelligenza artificiale nei prossimi anni.