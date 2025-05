iOS 18.5, iPadOS 18.5 e macOS 15.5: ultime novità prima del rilascio pubblico

Serie A in TV su SKY e DAZN

Anche in questo caso, è richiesta un’integrazione attiva tra Apple ID e Developer Account.

Le stesse istruzioni valgono per iPadOS 18.5 RC, che può essere installato tramite l’app Impostazioni su iPad, purché l’ID Apple sia collegato a un profilo sviluppatore.

È fondamentale che l’Apple ID sia associato a un account sviluppatore ; in caso contrario, l’aggiornamento non apparirà.

Apple ha rilasciato le versioni Release Candidate (RC) di iOS 18.5 , iPadOS 18.5 e macOS 15.5 agli sviluppatori registrati, segnando il passo finale prima del lancio pubblico. Questo aggiornamento arriva una settimana dopo la quarta beta e ci offre un’indicazione chiara su quando il software sarà disponibile per tutti.

