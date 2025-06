Inzaghi riceve il Tapiro d’Oro dopo la sconfitta in Champions League

Il 31 maggio 2025, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha dovuto affrontare una delle sconfitte più umilianti della sua carriera, con un sonoro 5-0 subito contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Poche ore dopo, mentre si stava dirigendo a casa, Inzaghi è stato premiato con il Tapiro d’Oro, il premio satirico che viene assegnato a personaggi pubblici che hanno recentemente vissuto una figura di umiliazione.

Il Tapiro d’Oro, simbolo di un momento difficile, è stato consegnato a Inzaghi con molta riluttanza, ma il tecnico ha accettato il premio senza fare troppe polemiche. Sebbene fosse visibilmente provato dalla sconfitta, ha ammesso che l’Inter aveva giocato male e che il PSG aveva meritato di vincere.

“Innanzitutto, sono sempre stato uno sportivo: la sconfitta fa male, ma la accettiamo”, ha dichiarato Inzaghi, cercando di mantenere la calma nonostante l’amarezza. Questo episodio non è isolato in Serie A, con giocatori come Zlatan Ibrahimovic e Alvaro Morata che hanno ricevuto il Tapiro d’Oro anche quest’anno, ma la scena di Inzaghi, accompagnato dal suo trofeo, resterà certamente impressa nei cuori dei tifosi.

Il premio satirico, sebbene possa sembrare umiliante, è diventato una sorta di rito in Italia, legato alle figure pubbliche che subiscono grosse umiliazioni. Tuttavia, l’affronto subito dalla squadra milanese potrebbe rappresentare uno stimolo per Inzaghi e l’Inter per reagire e riscattarsi nelle prossime stagioni.