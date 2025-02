Inter-Fiorentina: Sfida di Rivincita. Le Probabili Formazioni

Inter- Fiorentina: immagine creata con IA - TechSporty.com

L’Inter e la Fiorentina si preparano ad affrontarsi nuovamente, con entrambe le squadre desiderose di mettere in mostra i loro nuovi acquisti e le strategie aggiornate. Il precedente incontro, che ha visto la Fiorentina trionfare con un netto 3-0, si è svolto in circostanze particolari a causa delle regole della Lega Serie A. Questa volta, tuttavia, entrambe le squadre avranno la possibilità di schierare i loro ultimi rinforzi, aggiungendo ulteriore interesse alla sfida.

Per l’Inter, l’assenza di Denzel Dumfries per squalifica apre le porte al nuovo arrivato Nicola Zalewski. L’esterno polacco, in prestito dalla Roma, potrebbe partire titolare per la prima volta con i nerazzurri, anche se il veterano Matteo Darmian resta un’opzione valida per la fascia destra.

La temibile coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram guiderà ancora una volta la linea offensiva dell’Inter. Thuram, che ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio contro la Fiorentina nel settembre 2023, è vicino a stabilire un nuovo record personale di reti in campionato. Con 13 gol già all’attivo in questa stagione, gli basta una sola rete per superare il suo primato precedente.

Sul fronte Fiorentina, la recente doppietta di Moise Kean lo ha spinto davanti a Thuram nella classifica dei capocannonieri. Proprio come il suo omologo interista, anche Kean è vicino a superare il suo record personale di gol nei principali cinque campionati europei.

La Viola ha rinforzato la propria rosa con diversi nuovi innesti, tra cui Michael Folorunsho, Cher Ndour, Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo. Quest’ultimo, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, aggiunge un interessante retroscena alla partita. Tuttavia, il nuovo acquisto Pablo Marí è in dubbio per infortunio, mentre il promettente difensore Pietro Comuzzo è squalificato per questo match.

L’approccio tattico dell’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, sarà sotto osservazione dopo il successo ottenuto con l’impiego di due coppie di terzini nella scorsa partita. Resta da vedere se confermerà questa formula vincente o apporterà modifiche per contrastare le minacce dell’Inter.

Probabili formazioni:

🔵 Inter (3-5-2):

Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram.

🟣 Fiorentina (4-2-3-1):

De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Folorunsho; Kean.