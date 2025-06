Inter, addio a Inzaghi: contatti avviati con Cesc Fàbregas per la panchina

L’Inter ha ufficializzato nella giornata di martedì la separazione da Simone Inzaghi, avvenuta di comune accordo dopo un incontro con la dirigenza. Il tecnico lascia i nerazzurri esattamente quattro anni dopo il suo arrivo, e a pochi giorni dalla pesante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League, disputata il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera.

L’immagine del tecnico, visibilmente deluso mentre riceve la medaglia d’argento, ha fatto il giro del mondo, simbolo di un ciclo giunto al termine. Secondo le prime indiscrezioni, Inzaghi è destinato a firmare con l’Al-Hilal, pronto ad offrirgli un biennale fino al 2027 a circa 26 milioni di euro l’anno. Potrebbe esordire già al Mondiale per Club, in programma a partire dal 18 giugno, con un debutto affascinante proprio contro il Real Madrid.

Nel frattempo, l’Inter si muove con urgenza per trovare un sostituto all’altezza, anche in vista del proprio impegno al FIFA Club World Cup, dove sarà necessario avere in panchina una guida tecnica già dal primo turno. Secondo quanto riferito da Sky Sport Italia, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Cesc Fàbregas, attuale allenatore del Como.

L’ex centrocampista di Barcellona, Arsenal e Chelsea ha recentemente ottenuto la promozione in Serie A con il club lariano, conquistando attenzione e stima per il suo stile di gioco propositivo e la personalità in panchina. Fàbregas ha già rifiutato la corte del Bayer Leverkusen, che lo voleva al posto di Xabi Alonso, oggi allenatore del Real Madrid. Anche la Roma aveva pensato a lui, prima di virare su Gian Piero Gasperini.

Il contatto tra Fàbregas e l’Inter è stato avviato, ma l’allenatore non ha ancora sciolto le riserve. È tentato dalla proposta nerazzurra, ma riflette attentamente sul salto di categoria e sulle aspettative di un top club come quello milanese. Le parti restano in contatto, e una decisione definitiva dovrebbe arrivare entro pochi giorni, visto l’imminente impegno internazionale.

Nel caso in cui la pista Fàbregas dovesse sfumare, l’Inter ha pronte altre opzioni. Tra i nomi in considerazione figurano Roberto De Zerbi, reduce dalla positiva esperienza al Brighton, Patrick Vieira e Cristian Chivu, attuale allenatore della Primavera nerazzurra.

Il nuovo allenatore dovrà essere scelto rapidamente, non solo per affrontare il Mondiale per Club, ma anche per iniziare la programmazione della prossima stagione, che si preannuncia delicata e densa di aspettative dopo la dolorosa finale persa e il cambio di guida tecnica.