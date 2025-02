Guida per Principianti al Trading di Criptovalute

Nel corso delle precedenti lezioni hai appreso come utilizzare l’analisi fondamentale per generare idee di trading e come applicare l’analisi tecnica e l’azione dei prezzi per individuare un possibile prezzo di ingresso.

Tuttavia, prima di aprire una posizione e mettere a rischio il tuo capitale, è essenziale pianificare la gestione del trade e la gestione del rischio.

Creare un Piano di Trading per le Criptovalute

La conservazione del capitale è la priorità principale per un trader di successo.

Per proteggere il capitale, è fondamentale gestire correttamente il rischio! I migliori trader tendono a tagliare rapidamente le perdite e a lasciar correre i profitti. Questo principio è essenziale per evitare scenari catastrofici, come trasformare un trade vincente in una perdita o far sì che un solo errore distrugga completamente il conto.

Fortunatamente, gli strumenti e le tattiche di gestione del rischio e del trade (TRM) non sono difficili da comprendere. Vediamo i tre concetti chiave.

I Tre Concetti Chiave della Gestione del Rischio

Stop Loss Dimensionamento della Posizione Scaling (Gestione delle Entrate/Uscite)

Cos’è uno Stop Loss?

Uno stop loss fa parte del piano di gestione del trade e determina il punto in cui la posizione verrà chiusa completamente.

Può basarsi su:

Un segnale di azione dei prezzi

Un segnale di indicatori tecnici

Cambiamenti fondamentali nei mercati

Una combinazione di tutti e tre

L’obiettivo è evitare perdite significative chiudendo la posizione prima che la situazione peggiori.

Cos’è il Dimensionamento della Posizione?

Il dimensionamento della posizione indica la quantità di criptovaluta che si intende acquistare o vendere, determinata dal massimo importo di valore che si è disposti a perdere in caso di trade sfavorevole (max risk).

Per i principianti, si consiglia di limitare il rischio massimo all’1% – 2% del portafoglio per operazioni a breve termine e al massimo 5% per operazioni a lungo termine.

Esempio:

Hai un conto di $1.000 .

. Vuoi acquistare un token al prezzo di $10 .

. Vuoi limitare la perdita massima al 2% del tuo conto ($20) .

. Imposti uno stop loss a $5 per token.

per token. La dimensione della posizione dovrebbe essere 4 unità : Se il prezzo scende di $5, perderesti $20 (ovvero il 2% del tuo conto).

:

Cos’è lo Scaling?

Prevedere con esattezza il prezzo o il momento esatto di un’inversione del mercato è molto difficile. Per questo, conviene suddividere l’entrata e l’uscita da una posizione in più ordini.

Esempio:

Vuoi acquistare un token a $10 , ma pensi che potrebbe scendere fino a $8 prima di risalire.

, ma pensi che potrebbe scendere fino a prima di risalire. Invece di comprare 4 token a $10 , puoi: Acquistare 1 token a $10 Acquistare 1 token a $9 Acquistare 2 token a $8

, puoi: In questo modo, ottieni un prezzo medio di $8,75 .

. Se imposti lo stop loss a $5, il rischio massimo si riduce a $15.

Questa strategia permette di ottenere un prezzo migliore in caso di ribasso e di ridurre il rischio complessivo.

Non Usare la Leva Finanziaria!

Il trading a leva consente di aprire posizioni più grandi rispetto al capitale disponibile utilizzando fondi presi in prestito.

Esempio di leva 10x:

Hai $100 sul conto.

sul conto. Vuoi acquistare 1 token XYZ a $100 .

. Una piattaforma di margin trading richiede solo il 10% di margine , quindi puoi aprire la posizione con $10 .

, quindi puoi aprire la posizione con . Puoi ora acquistare fino a 10 token XYZ per un valore totale di $1.000.

Se il prezzo aumenta del 10%, il tuo conto raddoppia da $100 a $200. Ma se il prezzo scende del 10%, perdi tutto il capitale e vieni liquidato!

I nuovi trader commettono spesso errori, quindi è meglio evitare la leva fino a quando non si ha una solida esperienza nel trading.

Riepilogo

Ecco alcuni consigli per i nuovi trader di criptovalute:

Limita l’esposizione totale alle criptovalute: inizia con il 1% del tuo capitale liquido totale. Limita il rischio su ogni operazione: max 1-2% per trade a breve termine e 5% per posizioni a lungo termine. Utilizza sempre uno stop loss per proteggere il capitale. Non esiste il tempismo perfetto: usa lo scaling per entrare e uscire gradualmente dalle posizioni. Non usare la leva: il rischio di perdere tutto è troppo alto. Investi solo nelle migliori idee di trading: scegli solo configurazioni a basso rischio e alto rendimento. “Nessuna posizione” è una posizione valida: se non vedi opportunità convincenti, meglio non fare nulla.

Seguendo questi principi, potrai migliorare le tue probabilità di successo e ridurre i rischi nel trading di criptovalute.