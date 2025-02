Grass Crypto: L’Innovativa Integrazione tra Blockchain e Intelligenza Artificiale

Grass Crypto è un progetto innovativo che unisce l’intelligenza artificiale (AI) alla blockchain attraverso una rete decentralizzata per l’elaborazione e la raccolta di dati. Basato sull’architettura Layer 2 di Solana, Grass sfrutta una rete di nodi per raccogliere, pulire e strutturare grandi quantità di dati pubblici, fondamentali per l’addestramento di modelli AI. Grazie a questo approccio, gli utenti residenziali possono contribuire al progetto mettendo a disposizione la propria banda larga inutilizzata, creando così un ecosistema decentralizzato che garantisce trasparenza, scalabilità ed efficienza.

Il Funzionamento di Grass Crypto

L’infrastruttura di Grass Crypto si basa su una rete di nodi decentralizzati, operati da utenti residenziali, che effettuano lo scraping di dati pubblici dal web. Questi dati vengono successivamente puliti e verificati tramite un sistema di validatori, garantendo così una raccolta diversificata e scalabile. Il sistema si distingue per l’uso delle zk-SNARK proofs, che assicurano la privacy e la sicurezza dei dati raccolti.

Layer 2 Data Rollup su Solana

L’architettura di Grass sfrutta la Layer 2 di Solana, permettendo una gestione efficiente di un elevato volume di transazioni. L’integrazione della tecnologia zk-SNARK consente la validazione dei dati in modo sicuro e anonimo, un elemento chiave per lo sviluppo di applicazioni AI decentralizzate.

Validatori e zk-SNARK Proofs

I validatori all’interno della rete Grass svolgono un ruolo fondamentale nel verificare i dati raccolti dai nodi. Grazie all’uso delle zk-SNARK proofs, l’integrità dei dati viene garantita senza rivelarne il contenuto. Una volta verificati, i dati vengono registrati sulla blockchain, assicurando trasparenza e sicurezza nel loro utilizzo per l’addestramento di modelli AI.

Grass Nodes e Web Scraping

I nodi Grass sono operati da utenti che mettono a disposizione la propria larghezza di banda per raccogliere dati pubblici dal web. Questo processo distribuito permette di ottenere una vasta gamma di dati, garantendo decentralizzazione e scalabilità. I dati raccolti vengono poi crittografati e inviati ai validatori per la verifica.

Data Ledger ed Edge Embedding Models

Il Grass Data Ledger funge da repository centrale per i dati verificati, collegandoli alle zk-SNARK proofs per mantenerne l’autenticità. Inoltre, il sistema utilizza modelli di Edge Embedding per convertire i dati non strutturati in formati utilizzabili per l’addestramento AI, garantendo così qualità ed efficienza.

Tokenomics e Staking di GRASS

I token GRASS giocano un ruolo chiave nell’ecosistema. Gli utenti possono guadagnare token operando nodi e validando dati. Il network offre anche opportunità di staking, permettendo ai possessori di token di contribuire alla governance e alla sicurezza della rete, ricevendo ricompense aggiuntive. Questo meccanismo incentiva la partecipazione attiva e contribuisce alla stabilità del valore del token GRASS.

Il Team di Grass Crypto

Il progetto Grass è guidato da un team di esperti con un forte focus sull’elaborazione decentralizzata dei dati AI:

(Co-fondatore e CEO): Responsabile della strategia e dello sviluppo della rete di scraping decentralizzato. Chris Nguyen (CTO di Wynd Network): Specializzato in blockchain e verifica dei dati, ha implementato le zk-SNARK proofs per garantire l’autenticità dei dati raccolti.

Investitori e Finanziamenti

Grass ha raccolto $4,5 milioni in due round di finanziamento:

: $3,5 milioni da Polychain Capital, Tribe Capital e altri investitori. Pre-Seed Round (Luglio 2023): $1 milione da No Limit Holdings e altre società di venture capital.

Questi finanziamenti sono stati fondamentali per espandere l’infrastruttura tecnologica di Grass e sviluppare il suo ecosistema.

Collaborazioni e Partnership

Grass Crypto ha stretto collaborazioni strategiche per rafforzare la sua posizione nel settore AI decentralizzato:

: Custodia e staking sicuri per i token GRASS. Polychain Capital e Tribe Capital : Investitori chiave che forniscono supporto strategico alla crescita della rete.

: Investitori chiave che forniscono supporto strategico alla crescita della rete. Collaborazione con Operatori di Nodo: Oltre 2 milioni di utenti forniscono larghezza di banda per alimentare il sistema di scraping decentralizzato.

Airdrop e Sistema di Ricompense

Grass ha introdotto un sistema di airdrop per incentivare la partecipazione alla rete. Gli utenti possono guadagnare token GRASS condividendo la propria larghezza di banda e partecipando al referral program. I punti accumulati vengono convertiti in token durante il Token Generation Event (TGE), previsto per il futuro.

Grass Crypto, un Progetto da Tenere d’Occhio

Grass Crypto rappresenta un’iniziativa rivoluzionaria nel settore AI e blockchain, combinando decentralizzazione, scalabilità e sicurezza nella raccolta di dati. Con una rete di oltre 2 milioni di utenti e il supporto di investitori di rilievo, il progetto ha un grande potenziale di crescita. L’introduzione delle zk-SNARK proofs e l’uso intelligente della larghezza di banda inutilizzata posizionano Grass come un protagonista emergente nell’ecosistema AI decentralizzato.

Per gli investitori e gli appassionati di crypto, Grass Crypto è sicuramente un progetto da monitorare attentamente nei prossimi mesi.