Gennaro Gattuso lascia l’Hajduk Spalato: Tornerà in Serie A?

Dopo meno di un anno in Croazia, Gennaro Gattuso ha ufficialmente risolto il contratto con l’Hajduk Spalato di comune accordo con la società. Un addio che lascia spazio a nuove possibilità: il tecnico calabrese potrebbe infatti tornare ad allenare in Italia, dove diverse panchine sono in cerca di una guida.

Gattuso era arrivato all’Hajduk con grandi aspettative e ha chiuso la stagione al terzo posto nella SuperSport HNL, la massima divisione croata. In 43 partite ufficiali, il suo score è stato:

✅ 20 vittorie

🤝 14 pareggi

❌ 9 sconfitte

Numeri discreti, ma non privi di tensioni con la stampa e qualche attrito all’interno dell’ambiente. Nonostante fosse già al lavoro per preparare la nuova stagione, la separazione è stata comunicata in modo ufficiale.

“Mister, ti ringraziamo ancora per tutto e ti auguriamo il meglio nel prosieguo della tua carriera!”

– Comunicato dell’Hajduk Spalato

Assieme a Gattuso lasciano anche i suoi storici collaboratori: Luigi Riccio, Roberto Perrone, Bruno Dominici, Dino Tenderini e Marco Sangermani.

Gattuso ha 47 anni ed è pronto per una nuova sfida in panchina. Diverse squadre italiane potrebbero considerarlo per la prossima stagione. Tra le più interessate:

Fiorentina , alla ricerca di un tecnico dopo Italiano

, alla ricerca di un tecnico dopo Italiano Cagliari , in piena ricostruzione

, in piena ricostruzione Lecce , che cerca continuità e identità

, che cerca continuità e identità Pisa, neopromossa con ambizioni chiare

Il suo stile combattivo, la passione e l’esperienza accumulata in piazze come Milan, Napoli, Valencia e Marsiglia lo rendono un nome forte nel panorama italiano.