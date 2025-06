Galaxy S25 Edge: il design più sottile di sempre costa ed è fragile

Samsung ha voluto stupire con il nuovo Galaxy S25 Edge, lanciato il 13 maggio, puntando tutto su un design ultra-sottile da 5,8mm. Si tratta dello smartphone Galaxy più sottile mai realizzato, ma i recenti test dimostrano che questo primato estetico potrebbe rivelarsi un boomerang per gli utenti.

Il fascino del design minimalista nasconde compromessi importanti

L’S25 Edge è bello da vedere e comodo da tenere in mano, ma lo spazio ridotto ha costretto Samsung a sacrificare la capacità della batteria. Il dispositivo non ospita batterie avanzate come quelle al silicio-carbonio, ma punta sull’efficienza energetica migliorata da Agentic AI. Questo però non elimina del tutto l’ansia da ricarica per gli utenti più esigenti.

Il vero problema? La resistenza agli urti

Samsung aveva rassicurato sulla solidità del dispositivo grazie all’impiego di materiali premium:

Gorilla Glass Ceramic 2 per il fronte

per il fronte Gorilla Glass Victus 2 sul retro

Tuttavia, un test di caduta pubblicato da PBK su YouTube ha evidenziato un punto debole significativo:

Caduta frontale da altezza normale : vetro anteriore frantumato all’istante

: Caduta sulla parte posteriore : vetro posteriore crepato

: Impatto sugli spigoli: ammaccature visibili sul frame in metallo

Buona resistenza alla flessione, ma insufficiente alle cadute

Durante i test di piegatura, il Galaxy S25 Edge ha dimostrato una solidità strutturale eccellente, segno di un’ottima ingegnerizzazione interna. Tuttavia, questo non basta se un urto accidentale può danneggiare vetri e cornici, anche con protezioni di ultima generazione.

Il Galaxy S25 Edge è un dispositivo per chi ama il design sopra ogni cosa e non è solito far cadere il proprio telefono. Per tutti gli altri, potrebbe essere più saggio guardare ai modelli standard della serie S25, decisamente più equilibrati tra bellezza e durabilità.