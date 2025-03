Formazioni Ufficiali di Italia – Germania di Nations League

Formazioni Ufficiali di Italia Germania: Spalletti si affida alla coppia formata da Kean e Raspadori, per la Germania tridente formato da Musiala, Amiri, Burkardt.

Italia VS Germania – Nations League

Questa sera a San Siro e domenica in Germania l’Italia di Luciano Spalletti si gioca la qualificazione alle semifinali di Nations League contro la nazionale tedesca guidata da Julian Nagelsmann.

Due match importanti che possono farci capire il vero valore della nostra nazionale e lo stato di crescita e maturità dei suoi calciatori.

Formazioni Ufficiali di Italia – Germania:

Luciano Spalletti manda in campo la sua Italia con il 3-5-2 con Donnarumma in porta e linea difensiva a 3 formata da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. A centrocampo c’è Rovella in cabina di regia affiancato da Barella e Tonali con Politano sulla fascia destra e Udogie a sinistra. In attacco la coppia formata da Kean e Raspadori.

Partono dalla panchina e pronti ad entrare nella ripresa Ricci, Maldini, Lucca, Frattesi, Zaccagni, Buongiorno e Gatti.

Il Ct Julian Nagelsmann manda in campo la sua Germania con il 4-2-3-1 con Baumann in porta e davanti a lui Tah e Rudiger centrali con Kimmich a destra e Raum a sinistra. I due di centrocampo sono Gross e Goretzka. In attacco Burkardt punta centrale supportato da Musiala, Amiri e Sanè.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Buongiorno, Ricci, Maldini, Lucca, Frattesi, Ruggeri, Zaccagni, Casadei. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Gross, Goretzka; Sané, Musiala, Amiri, Burkardt. A disposizione: Nubel, Ortega, Koch, Kleidienst, Undav, Leweling, Schlotterbeck, Stiller, Bisseck, Mittelstadt, Adeyemi, Andrich. Commissario tecnico: Julian Nagelsmann.