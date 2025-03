Video Gol e Highlights Fiorentina-Juventus 3-0 , 29° Giornata Serie A: Gosens, Mandragora e Gudmundsson per il tris finale della viola!

Seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri, nella quale non è riuscita a segnare nemmeno una rete. Un passivo totale di 7 reti e palesi difficoltà nel reparto difensivo e in quello offensivo. La viola. invece, esce a testa alta da questo impegno, con una certezza in più. Nella lotta per l’accesso all’Europa ci sono anche loro!

Sintesi di Fiorentina-Juventus 3-0

La partita inizia senza troppo sussulti, fino al quarto d’ora circa. Poi è la viola ad avere una grossa chance per passare in vantaggio con Gosens. L’esterno teutonico colpisce di testa dalla zona destra dell’area di rigore, ma uno dei difensori neutralizza il suo tentativo!

VANTAGGIO DELLA VIOLA! Gosens riceve un pallone a mezz’altezza, poi con il sinistro infila la sfera nell’angolo!

RADDOPPIO DELLA VIOLA! Fagioli effettua un assist per Rolando Mandragora, il quale colpisce dal limite in maniera un po’ sporca ma comunque efficace. La sfera termina nell’angolo di destra della porta difesa da Di Gregorio!

Verso la metà della prima frazione prova a reagire la formazione bianconera. Weah si mette in proprio e prova una conclusione che finisce sciaguratamente in curva.

Quando ci avviciniamo alla mezz’ora Mandragora prova una conclusione dal limite, ma viene fermato da i difensori posizionati tra lui e la porta.

Un minuto più tardi Koopmeiners calcia dalla distanza, ma il pallone termina alle stelle. Dopo la mezz’ora la partita attraversa un momento di pausa, con le due formazioni che non sono in grado di costruire occasioni da rete pericolose.

A due minuti dal termine Nicolas Gonzalez ci prova con una conclusione dalla media distanza dopo aver ricevuto la sfera su punizione. Il suo tentativo viene bloccato da uno dei difensori viola.

L’arbitro, dopo due minuti di recupero, manda le due formazioni negli spogliatoi.

Ripresa che parte con in bianconeri che provano a reagire. Al settimo minuto Gonzalez sovrasta di testa la difesa avversaria e indirizza di testa un pallone proveniente da corner. La sua conclusione, però, non è potente e viene bloccata senza difficolta dal portiere viola.

TRIS DELLA VIOLA! Albert Gudmundsson spara una fucilata dalla distanza che termina nell’angolo basso di destra, senza lasciare scampo a Di Gregorio!

Cinque minuti più tardi c’è un fischio dell’arbitro che annulla la rete realizzata da Kean, per fuorigioco dell’attaccante azzurro.

A metà della ripresa Randal Kolo Muani riesce a raggiungere un passaggio morbido all’altezza del dischetto, ma il colpo di testa è rivedibile.

Da metà della ripresa in poi la viola controlla il pallone con grande abilità, non lascia occasioni importanti ai bianconeri e prova a colpire quando si presenta un’occasione buona.

Il tecnico Motta prova a cambiare mettendo in campo Conceicao, ma Vlahovic continua a rimanere in panchina. La formazione bianconera non riesce comunque a rivitalizzare la sua fase offensiva, è costantemente in difficoltà nelle sue scelte offensive.

L’arbitro concede due minuti di recupero. Il conto alla rovescia è cominciato per i tifosi della viola, davvero entusiasti per questa serata.

Al secondo ed ultimo minuto di recupero Randal Kolo Muani prova a sorprendere la difesa avversaria con un colpo di testa rapido, su cross eseguito da un calcio di punizione. La sua conclusione, però, viene bloccata senza difficoltà dal portiere viola.

L’arbitro, quindi, decreta la fine del match con il triplice fischio finale.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Juventus 3-0

Tabellino di Fiorentina-Juventus 3-0

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri (79′ Pietro Comuzzo); Dodo, Fagioli (85′ Michael Folorunsho), Cataldi, Mandragora, Gosens; Kean (89′ Zaniolo), Gudmundsson (79′ Lucas Beltran). All.: Palladino.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly (74′ Federico Gatti), Veiga (59′ Alberto Costa); Weah (74′ Francisco Conceicao), Thuram, Locatelli, Koopmeiners, McKennie; Nico Gonzalez (59′ [Andrea Cambiaso (87′ Samuel Mbangula)], Kolo Muani. All.: Motta.

ARBITRO: Michael Fabbri (Faenza)

GOL: 15′ Gosens (F), 18′ Mandragora (F), 53′ Gudmundsson (F)

ASSIST: 18′ e 53′ Fagioli (F)

AMMONITI: 13′ Pablo Mari (Fiorentina), 46′ Locatelli (J), 73′ Luca Ranieri (F), 73′ Timothy Weah (J), 74′ Alberto Costa (J), 82′ Khephren Thuram (J)

ESPULSIONI: –

NOTE: Due minuti di recupero concessi al termine del primo tempo, così come nella ripresa