Fiorentina-Juventus, dove vedere il match valido per la 29ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 16 marzo alle ore 18:00 presso l‘Artemio Franchi di Firenze. Fiorentina-Juventus sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Fiorentina-Juventus. Viola che stanno passando un momento negativo, visto che hanno ottenuto una solo vittoria nelle ultime cinque sfide. Le restanti quattro sono state tutte sconfitte, che l’hanno fatta allontanare dalle zone importanti per l’Europa. Ora si trova in ottava posizione, scavalcata persino da una Roma in rimonta, che viene da un filotto importante di vittorie (ben 5) e con un punto in più dei toscani.

Hanno bisogno di ritrovare entusiasmo in campionato, per non lasciarsi sfuggire l’annessione ad una competizione europea. Due anni consecutivi in finale di Conference League, con sconfitte in entrambe le occasioni. Ora vorranno centrare l’ambito trofeo, ma dovranno riprendere le giuste motivazioni nel torneo nazionale.

Fiorentina-Juventus. Bianconeri che, dopo una serie di successi importanti, sono incappati in una sconfitta contro la terza squadra del torneo. Hanno così certificato la loro inadeguatezza rispetto alle ambizioni di conquistare il tricolore, che manca nella bacheca bianconera da ormai quattro anni.

La formazione viola, invece, è reduce da una buona partita disputata a Firenze, in casa, contro il Panathinaikos per 3-1. Questo risultato le ha permesso di ottenere la qualificazione ai quarti di finale della Conference League. Un torneo che negli ultimi due anni l’ha vista protagonista, essendo arrivata per ben due volte in finale ed avendole perse entrambe.

Si preannuncia un match vibrante, carico di tensione. Una sfida che ha sempre fatto appassionare i tifosi, che racchiude una storia di affronti, di litigi, di odi. La speranza è quella di assistere ad uno spettacolo vero e proprio, fatto di giocate e divertimento.

Dove vedere Fiorentina-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 16 marzo

16 marzo Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN , Sky Sport

, Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Fiorentina-Juventus, match valevole per la 29ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Fiorentina-Juventus sarà trasmessa anche in diretta tv su SKY Go Italia, Sky Sport 1, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (Ita) per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Fiorentina-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Fiorentina-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Fiorentina Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Folorunsho, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Muani. Allenatore: Thiago Motta