FIFA Club World Cup 2025: sarà una rivoluzione tecnologica

Sta per prendere il via la FIFA Club World Cup 2025, una competizione che non sarà soltanto una celebrazione del calcio mondiale, ma anche un terreno di sperimentazione per una serie di innovazioni tecnologiche e regolamentari destinate a cambiare il volto del gioco.

Si gioca negli Stati Uniti dal 15 giugno e per la prima volta parteciperanno 32 squadre, tra cui le italiane Juventus ed Inter orfana di Inzaghi che è andato ufficialmente all’Al-Hilal, in un format che ricalca quello del Mondiale per Nazionali.

Oltre alla competizione sportiva, la FIFA punta a testare soluzioni che migliorino trasparenza, velocità delle decisioni e coinvolgimento del pubblico, sia allo stadio che da casa.

La prima novità riguarda direttamente gli arbitri, che saranno equipaggiati con bodycam. Le telecamere, posizionate sul corpo dei direttori di gara, registreranno ogni momento della partita dal loro punto di vista, fornendo immagini inedite che saranno integrate nelle dirette DAZN, broadcaster esclusivo della manifestazione. In parallelo, durante le revisioni VAR, le immagini visionate dagli arbitri saranno proiettate in tempo reale sui maxi schermi degli stadi: una mossa verso la piena trasparenza nei confronti del pubblico sugli spalti.

Sul fronte tecnologico, verrà utilizzata una versione evoluta del fuorigioco semi-automatico, già testata ai Mondiali del Qatar. Grazie a un sistema integrato di telecamere ad alta velocità, sensori nel pallone e algoritmi di intelligenza artificiale, la FIFA punta a ridurre drasticamente i tempi di attesa per le decisioni. Anche le sostituzioni si modernizzano: un tablet digitale sostituirà la lavagnetta manuale, permettendo alle panchine di comunicare i cambi con maggiore efficienza e coordinamento.

Non mancano gli spunti di discussione sul fronte delle favorite alla vittoria. Le scommesse sul calcio indicano il Real Madrid favorito a quota 4,50, seguito da Paris Saint-Germain e Manchester City a 5,50, con il Bayern Monaco a 6,50. L’Inter, unica italiana ad avere il ranking per sognare il trionfo, è quotata a 9,50, davanti a Chelsea (11,00), Atletico Madrid (14,00) e Juventus (21,00). Più indietro il Borussia Dortmund a 26,00. Si tratta di stime che raccontano il valore percepito delle squadre, senza voler indirizzare in alcun modo le scelte di chi segue il torneo.

Per la FIFA, queste innovazioni non sono solo strumenti sperimentali, ma scelte strategiche. “Con i migliori club del mondo in campo, è giusto introdurre soluzioni all’avanguardia che migliorino l’esperienza di tutti, in campo e fuori”, ha dichiarato il Segretario Generale Mattias Grafström. Un pensiero condiviso anche da Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri FIFA: “Per i 117 arbitri coinvolti, sarà un’occasione unica. Tecnologie e trasparenza sono la chiave per migliorare comprensione e equità nel gioco”. Inizia così una nuova era: tra spettacolo e innovazione, il calcio si prepara al futuro.