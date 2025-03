Piotr Zielinski e Kristjan Asllani potrebbero prendere il posto di Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu nel centrocampo dell’Inter per l’andata degli ottavi di finale contro il Feyenoord.

Il match inizierà alle 18:45 allo Stadion Feijenoord di Rotterdam.

I nerazzurri arrivano in Olanda con diverse assenze per infortunio: Federico Dimarco, Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Carlos Augusto non saranno disponibili, costringendo l’allenatore Simone Inzaghi a schierare Alessandro Bastoni come esterno sinistro a tutta fascia.

In difesa, la linea a tre sarà composta da Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Benjamin Pavard.

Hakan Calhanoglu sarà inizialmente risparmiato a causa di un problema muscolare alla coscia che lo ha costretto a uscire nel secondo tempo contro il Napoli, ma potrebbe comunque entrare a partita in corso.

In attacco, la coppia titolare sarà Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Anche l’allenatore del Feyenoord, Robin van Persie, dovrà fare i conti con diverse assenze, ma sia David Hancko (obiettivo della Juventus) che il talento Igor Paixao, già decisivo contro il Milan nel turno precedente, dovrebbero partire titolari.

Probabili Formazioni

Feyenoord (4-3-3):

Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Moussa, Carranza, Paixao.

Inter (3-5-2):

Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Lautaro Martinez, Thuram.

Feyenoord vs Inter – Dove Vederla in TV

Feyenoord Inter su Amazon Prime Video

La partita di Champions League di questa sera sarà trasmessa in diretta nel Regno Unito su TNT Sports 2 e sarà disponibile anche in streaming su Discovery+.

Negli Stati Uniti, i tifosi potranno seguire il match su Paramount+.

In Italia, la partita tra Feyenoord e Inter verrà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. Sarà possibile seguire la gara di Champions League sulle smart tv compatibili con l’app.

Inzaghi presenta Feyenoord-Inter: “Hanno già fatto grandi cose”

Simone Inzaghi ritiene che l’Inter affronterà una sfida difficile in trasferta contro il Feyenoord in Champions League, sottolineando l’atmosfera dello stadio De Kuip e i successi del club olandese contro Bayern Monaco e Milan in questa stagione.

I nerazzurri giocheranno a Rotterdam mercoledì sera, nell’andata degli ottavi di finale, prima di ospitare il Feyenoord a San Siro martedì prossimo.

Inzaghi: “Hanno fatto grandi cose, il Bayern ha perso, hanno eliminato il Milan”

Inzaghi considera il Feyenoord una squadra fisica, difficile da prevedere dato il recente cambio di allenatore, e capace di eliminare grandi squadre in Europa.

“Sono una squadra fisica con grandi qualità” ha dichiarato Inzaghi in conferenza stampa, riportato da TMW.

“Sappiamo che giocare in casa loro non è semplice. Ci ho giocato nel 2000 con la Lazio nei quarti di finale della seconda fase a gironi. Non ci sono ancora stato da allenatore, ma so che l’ambiente è infuocato.”

Leggi anche: Inzaghi conferma due opzioni per sostituire Dimarco

Leggi anche: Feyenoord ‘corretto’ a posticipare la partita di campionato per prepararsi all’Inter

“Sono una squadra di qualità che ha cambiato allenatore. In campionato hanno fatto bene, nonostante lo 0-0 contro il NEC. Hanno già fatto grandi cose in Champions League: il Bayern ha perso contro di loro anche se sapeva di non essere ancora nei play-off, hanno eliminato il Milan.

Sappiamo che ci sarà il ritorno, ma dobbiamo concentrarci sulla partita di domani.

Sappiamo che ci sono due partite, ma i ragazzi sono consapevoli dell’importanza del primo incontro per il passaggio del turno. Dovremo giocare una grande partita. Sto ancora valutando le migliori soluzioni per far giocare la squadra nel modo migliore. Abbiamo alcuni problemi da risolvere, ma ho visto disponibilità da parte di tutti.”

Il Feyenoord ha posticipato una partita per prepararsi meglio

Il Feyenoord avrebbe dovuto affrontare il Groningen in Eredivisie nel fine settimana, tra le due sfide contro l’Inter, ma ha ottenuto il rinvio della partita per avere quasi una settimana intera per prepararsi al ritorno a San Siro.

Inzaghi non ha nulla da ridire sulla scelta del Feyenoord:

“Hanno avuto la possibilità di rinviare la partita e penso che abbiano fatto bene. Gli ottavi di finale di Champions League sono importanti ed è giusto che il Feyenoord abbia preso questa decisione.”

Aggiornamenti sugli infortuni dell’Inter

L’allenatore nerazzurro ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati in vista della trasferta nei Paesi Bassi.

Federico Dimarco, Carlos Augusto, Nicola Zalewski e Matteo Darmian sono fuori, quindi Alessandro Bastoni dovrebbe giocare come esterno sinistro a tutta fascia.

“Abbiamo difficoltà in una zona specifica del campo. Oltre a Dimarco, vanno aggiunti Zalewski, Carlos Augusto e Darmian. Non abbiamo più giocatori in quella posizione, probabilmente uno tra Bastoni o Acerbi giocherà lì. Ma i principi di gioco non cambieranno. Siamo qui per giocare un ottavo di finale e daremo il massimo.”

Ci sono aggiornamenti anche su Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu:

“Thuram si è allenato normalmente, Calhanoglu si è allenato con la squadra questa mattina. Ho ancora un dubbio a centrocampo, è il reparto in cui ho più scelta perché tutti sono disponibili, mentre in altre posizioni dovremo decidere domattina.”

Infine, su Yann Sommer, recentemente operato per una frattura al pollice, Inzaghi ha dichiarato:

“Ha avuto quel problema al dito, ma ieri e oggi ha svolto due ottimi allenamenti. Siamo molto contenti, ma per la partita di domani punterò su Martinez.”

Il nostro pronostico: Feyenoord 0-1 Inter

Nelle ultime due partite di Champions League giocate al De Kuip, il Feyenoord ha battuto Bayern Monaco e Milan, dimostrando di non essere un avversario facile da affrontare.

Tuttavia, con una rosa decimata dagli infortuni, potrebbero faticare contro l’esperienza e la profondità della rosa dell’Inter, rischiando di dover rimontare nel match di ritorno la prossima settimana.