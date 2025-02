Ferrari SF-25: la nuova monoposto di Hamilton e Leclerc per la F1 2025

Ferrari SF-25: la nuova monoposto che promette di rivoluzionare la F1 2025

Ferrari SF-25 – Credit: Scuderia Ferrari – https://www.ferrari.com/it-IT/formula1

La Ferrari ha finalmente tolto i veli alla SF-25, la monoposto destinata a riportare il Cavallino Rampante al vertice della Formula 1 nella stagione 2025. Presentata in grande stile durante l’evento F1 75 Live a Londra, la nuova vettura segna l’inizio di un’era completamente nuova per la scuderia di Maranello, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc pronti a dare battaglia per il titolo mondiale.

Un progetto completamente nuovo

Il team principal Fred Vasseur ha sottolineato che la SF-25 è una macchina radicalmente diversa rispetto alla sua predecessora, con pochissimi componenti mantenuti invariati rispetto al modello del 2024. L’obiettivo della Ferrari è chiaro: porre fine a un digiuno di titoli che dura dal 2008 e competere con Red Bull e McLaren per entrambi i campionati.

Le prime indiscrezioni provenienti dai dati del simulatore rivelano che la SF-25 ha guadagnato fino a quattro decimi di secondo per giro rispetto alla fine del 2024, un miglioramento significativo che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta al titolo. Questo balzo prestazionale, se confermato dai test in pista, rappresenterebbe un progresso importante nella rincorsa al campionato.

Un nuovo capitolo per Hamilton e Leclerc

Il 2025 segna anche l’inizio di un capitolo inedito per Lewis Hamilton, che dopo 12 anni con Mercedes ha scelto di intraprendere una nuova avventura con la Ferrari. Durante la presentazione, il sette volte campione del mondo ha dichiarato di sentirsi “pieno di energia e motivazione” per questa nuova sfida, affermando di voler contribuire con la sua esperienza a riportare il team ai vertici della F1.

Anche Charles Leclerc, al settimo anno con la Ferrari, si è mostrato entusiasta della nuova monoposto, dichiarando apertamente il suo obiettivo per la stagione: vincere il titolo piloti. La collaborazione tra i due piloti sarà cruciale per massimizzare il potenziale della SF-25 e mettere pressione alla concorrenza sin dalle prime gare.

Livrea rinnovata e design aerodinamico aggressivo

Ferrari SF-25 – Credit: Scuderia Ferrari

Esteticamente, la SF-25 presenta una livrea rinnovata, caratterizzata da un rosso più scuro rispetto alle precedenti stagioni, con un aumento della presenza del bianco per integrare meglio il logo dello sponsor principale HP. Questo cambiamento non è solo estetico, ma è stato pensato per migliorare la visibilità della vettura in pista.

Dal punto di vista tecnico, la Ferrari ha introdotto significative innovazioni aerodinamiche, mirate a massimizzare l’efficienza del flusso d’aria e migliorare la stabilità in curva. Secondo quanto riferito, la SF-25 ha beneficiato di miglioramenti nella gestione delle sospensioni e dell’equilibrio generale, aspetti fondamentali per garantire prestazioni costanti durante l’intera stagione.

I primi test: shakedown a Fiorano e prove in Bahrain

Dopo la presentazione ufficiale, la SF-25 ha svolto il suo primo shakedown sulla pista privata di Fiorano, con entrambi i piloti al volante. Leclerc ha avuto l’onore di inaugurare la monoposto in pista al mattino, mentre Hamilton ha completato i primi giri nel pomeriggio. Il chilometraggio era limitato a 100 km, ma è stato sufficiente per raccogliere i primi dati utili prima dei test ufficiali.

Il prossimo banco di prova sarà il test pre-stagionale in Bahrain, in programma dal 26 al 28 febbraio, prima dell’inizio del campionato con il Gran Premio d’Australia (14-16 marzo). Sarà l’occasione per valutare il reale potenziale della SF-25 e capire se la Ferrari potrà davvero lottare per il titolo.

Le ambizioni di Ferrari per il 2025

La stagione 2024 si è chiusa con la Ferrari a soli 14 punti dal titolo costruttori, segno che il team era già molto vicino alla competitività necessaria per vincere. Con una vettura completamente nuova, due piloti di altissimo livello e un team motivato, il 2025 potrebbe essere l’anno della svolta.

Fred Vasseur ha ribadito la determinazione della squadra: “Abbiamo lavorato duramente per costruire su una base solida. Sappiamo che la sfida sarà dura, ma siamo pronti a dare tutto per portare la Ferrari al vertice.”

Ora non resta che attendere le prime gare per scoprire se la SF-25 sarà davvero la macchina che riporterà la Ferrari al titolo mondiale. Il countdown per l’inizio della stagione è ufficialmente partito.