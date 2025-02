Europa League | Roma 3-2 Porto: doppietta di Dybala. Video Gol e Highlights

Paulo Dybala porta la Roma agli ottavi di finale di Europa League grazie alla sua fantastica doppietta realizzata in quattro minuti, battendo un Porto ridotto in 10 uomini, nonostante una spettacolare rete in acrobazia di Samu.

I Giallorossi affronteranno ora la vincente tra Lazio e Athletic Club Bilbao nel prossimo turno, con il sorteggio previsto per venerdì.

La sfida era aperta dopo un controverso 1-1 dell’andata, che aveva visto l’espulsione di Bryan Cristante, squalificato insieme ad Alexis Saelemaekers. Artem Dovbyk era assente per infortunio, Lucas Gourna-Douath e Anass Salah-Eddine non erano inseriti nella lista UEFA, mentre Dybala tornava da un infortunio e Mats Hummels partiva ancora in panchina. Il Porto era senza Marko Grujic, Vasco Sousa e Martim Fernandes, ma imbattuto da quando il nuovo allenatore Martin Anselmi ha preso in carico la squadra il 27 gennaio.

Lorenzo Pellegrini e Eldor Shomurodov hanno avuto occasioni di testa fuori bersaglio nei primi minuti, ma è stato il Porto a passare in vantaggio.

Un passaggio sbagliato dal portiere Mile Svilar verso Leandro Paredes ha innescato l’attacco del Porto, concluso da un’acrobatica rovesciata di Samu da 10 metri.

La Roma ha risposto con Dybala che, dopo un veloce scambio con Shomurodov, ha mantenuto la calma e superato il portiere con un delicato tocco esterno sinistro da sei metri. È stato il primo gol di Dybala in Europa League in questa stagione.

Dybala ha preso in mano la situazione e ha ribaltato il risultato in quattro minuti, combinando con Manu Koné sulla destra e sorprendendo il portiere con un tiro di sinistro sul primo palo.

La Roma ha sfiorato il terzo gol poco dopo, con una punizione di Dybala sul secondo palo per il colpo di testa di Gianluca Mancini, respinto in maniera decisiva.

Il Porto è rimasto in 10 uomini subito dopo la ripresa, quando Stephen Eustaquio è stato espulso dopo un pugno al petto di Paredes, confermato dal VAR. Paredes è stato ammonito e sarà squalificato.

La Roma ha mancato il 3-1 con Shomurodov, che ha calciato alto da pochi passi. Lo stesso Shomurodov aveva segnato, ma il gol è stato annullato per fuorigioco.

Anche in inferiorità numerica, il Porto è rimasto pericoloso con Samu, che ha colpito il palo in scivolata.

La Roma ha messo al sicuro il passaggio del turno quando Dybala ha lanciato Angelino sulla sinistra, il cui assist è stato finalizzato dal subentrato Niccolò Pisilli con un tiro interno destro da sette metri.

A risultato praticamente acquisito, Devyne Rensch ha commesso un autogol cercando di anticipare il suo attaccante su un cross da destra, fissando il risultato sul 3-2 finale.

Video Gol e Highlights

Roma 3-2 Porto (4-3 tot.)

Marcatori: Samu 27′ (P), Dybala 35′, 39′ (R), Pisilli 83′ (R), Rensch (autogol) 95′ (P)

Espulso: Eustaquio 51′ (P)