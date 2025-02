Con un posto negli ottavi di finale di Europa League in palio, la Roma ospiterà il Porto allo Stadio Olimpico per il match di ritorno dei playoff a eliminazione diretta di giovedì.

La squadra italiana ha ottenuto un pareggio contro i portoghesi nell’andata, ma ha perso tutti e tre i precedenti confronti diretti. Questa volta, la vincente affronterà Athletic Bilbao o i rivali storici della Roma, la Lazio.

Anteprima del Match

Nonostante sia passata in vantaggio all’Estadio do Dragao, la Roma ha dovuto accontentarsi di un pareggio a Porto, dopo un match combattuto.

Con un’incursione rara nell’area avversaria, Zeki Celik ha aperto le marcature, ma i padroni di casa hanno risposto con Francisco Moura. Poco dopo, il centrocampista giallorosso Bryan Cristante è stato espulso e la squadra si è rintanata in difesa.

I Giallorossi—che hanno chiuso la fase a gironi con un punto in più dei loro avversari nei playoff—hanno una storia recente vincente nelle competizioni UEFA, avendo vinto la Conference League nel 2022.

Dopo aver raggiunto la finale e poi la semifinale della seconda competizione europea per club nelle due stagioni successive, la Roma si è qualificata agli spareggi solo grazie a una vittoria per 2-0 sull’Eintracht Francoforte nell’ultima giornata della fase a gironi.

Ora, il possibile derby contro la Lazio agli ottavi di finale è uno scenario concreto per la squadra di Claudio Ranieri, che ha risollevato la stagione dopo un inizio caotico, segnato da due esoneri.

Con una serie di nove partite senza sconfitte in Serie A, culminata con il successo per 1-0 a Parma di domenica, il tecnico romano ha trasformato la squadra: 21 punti in nove partite, un rendimento inarrivabile per qualsiasi altra squadra di Serie A in questo periodo.

Prima di proseguire il cammino in Europa, la Roma può guardare con fiducia ai risultati recenti in casa: i capitolini hanno vinto 13 delle ultime 16 partite casalinghe in Europa League, inclusi gli ultimi tre incontri senza subire gol.

La Sfida del Porto

Il Porto si è qualificato ai playoff per il rotto della cuffia, grazie a un sofferto 1-0 contro il Maccabi Tel Aviv nell’ultima giornata, che ha permesso ai Dragoes di superare il Braga.

Il nuovo tecnico Martin Anselmi—arrivato dal Cruz Azul (Messico)—ha debuttato con una vittoria, ma ha faticato a invertire la tendenza negativa.

Terzo in Primeira Liga, il Porto è reduce da una vittoria di misura (1-0) contro il Farense, che ha interrotto una serie di cinque partite di campionato senza successi—una situazione mai vista in questo secolo.

Il primo successo in campionato di Anselmi, deciso da Moura (al secondo gol consecutivo), potrebbe dare fiducia al gruppo, ma il Porto resta sei punti dietro lo Sporting Lisbona e quattro dal Benfica.

Con entrambi i trofei nazionali già sfumati, il Porto punta tutto sull’Europa League.

Dal punto di vista storico, i portoghesi possono vantare un buon bilancio contro la Roma: hanno perso solo una volta nei sette precedenti incontri, un 2-1 nel 2019, ultima sfida disputata a Roma.

Inoltre, nei tre doppi confronti passati, il Porto ha sempre avuto la meglio: nella Coppa delle Coppe 1981-82, nei preliminari di Champions League 2016-17, e negli ottavi di Champions League 2018-19.

Tuttavia, il Porto ha vinto solo cinque delle ultime 26 gare a eliminazione diretta in competizioni UEFA, perdendo 16 volte—e di queste, solo una vittoria è arrivata in trasferta.

Ultime Notizie sulle Squadre

La Roma dovrà fare a meno di due titolari dell’andata, poiché Bryan Cristante e Alexis Saelemaekers sono squalificati.

Nonostante Gianluca Mancini sia stato sostituito all’intervallo della sfida contro il Parma per un problema alla caviglia, dovrebbe essere disponibile per giovedì. Inoltre, il nuovo acquisto Victor Nelsson potrebbe sostituire Celik.

Tuttavia, Lucas Gourna-Douath e Anass Salah-Eddine non sono stati inclusi nella lista UEFA, mentre Devyne Rensch è ancora infortunato.

Non è ancora chiaro se Artem Dovbyk e Paulo Dybala torneranno nell’undici titolare—Matias Soule ha sostituito Dybala domenica e ha segnato il gol della vittoria su punizione.

Nel Porto, Marko Grujic e Martim Fernandes sono ancora indisponibili per infortunio, mentre Stephen Eustaquio, Tiago Djalo, Alan Varela e Samu Aghehowa potrebbero essere titolari.

Aghehowa non segna da otto partite, ma ha realizzato cinque reti in questa edizione di Europa League.

Probabili Formazioni

Roma (probabile formazione):

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Kone, Paredes, Angelino; Soule, Pellegrini; Dovbyk

Porto (probabile formazione):

Costa; Djalo, Perez, Otavio; Mario, Eustaquio, Varela, Moura; Pepe, Mora; Aghehowa

Pronostico Roma – Porto

🟢 Pronostico: Roma 2-0 Porto (Roma vince 3-1 -> complessivo)

La Roma, sotto la guida di Ranieri, sta vivendo un ottimo momento, mentre il Porto fatica lontano dal Portogallo.