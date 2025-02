Dove vedere Roma Napoli in Diretta Tv e Streaming Serie A 23° Giornata

Pronostico e dove vedere Roma – Napoli in Diretta Streaming valida per la 23° Giornata di Serie A in programma domenica 2 Febbraio 2025 alle ore 20:45

Questa sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico va di scena il “Derby del Sole” tra la Roma di Claudio Ranieri ed il Napoli di Antonio Conte.

I giallorossi vengono da 2 vittorie consecutive in campionato contro Genoa e Udinese e dalla vittoria in Europa League di giovedì sera contro l’Eintracht di Francoforte che gli ha permesso di approdare ai play off di Europa League.

La Roma in campionato ha avuto una stagione difficile e altalenante ed è al 9° posto in classifica con 30 punti a -10 dal 4° posto occupato dalla Juventus che ne ha 40 e vale l’accesso in Champions League.

Il Napoli di Antonio Conte fuori dalle Coppe in Campionato va a marcia spedita ed è primo in classifica con 53 punti frutto di 17 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

I partenopei vengono da 7 vittorie consecutive di cui le ultime due contro Atalanta in trasferta e Juventus in casa. Il Napoli vuole continuare la striscia positiva per mantenere il distacco dall’Inter che ha una partita in meno da recuperare con la Fiorentina mercoledì prossimo.

Dove vedere Roma – Napoli in diretta Tv e Streaming:

Roma Napoli sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva su sia su Dazn.

La visione su DAZN è riservata a chi sottoscrive un abbonamento DAZN STANDARD (34,99€) oppure DAZN PLUS (59,99€) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Su DAZN invece la telecronaca è a cura di a Ricky Buscaglia affiancato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

Probabili Formazioni di Roma – Napoli:

Ranieri manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 con Svilar in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Hummels e Ndicka. A centrocampo ci sono Paredes e Konè al centro con Rensch a destra e Angelino a sinistra. In attacco Dovbyk punta centrale supportato da Dybala e Pellegrini.

Conte manda in campo il suo Napoli con il 4-3-3 con Meret in porta e davanti a lui Rrahmani e Juan Jesus centrali con Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo c’è Lobotka al centro affiancato da Anguissa e Mctominay. In attacco il tridente formato da Lukaku, Politano e Neres.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Koné, Paredes, Angeliño; Pellegrini; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Roma – Napoli Precedenti e Statistiche:

Il Napoli è rimasto imbattuto in 9 delle ultime 10 partite giocate in Serie a contro la Roma.

L’ultimo successo della Roma è stato proprio nell’ultimo precedente giocato all’Olimpico il 23 dicembre 2023 quando vinse 2 a 0 con i gol di Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku oggi ex dell’incontro.

All’andata il match del 24 novembre scorso è terminato 1 a 0 per il Napoli con gol di Lukaku.

Napoli e Roma si sono affrontate in totale 177 volte ed il bilancio è a favore dei giallorossi che hanno ottenuto 66 vittorie contro le 54 dei partenopei mentre 57 sono stati i pareggi.

La Roma ha segnato 231 gol mentre il Napoli 199 in totale.

Pronostico di Roma – Napoli:

La Roma all’Olimpico in campionato ha un andamento quasi impeccabile e vince da 4 partite consecutive.

Con Ranieri in panchina i giallorossi in casa hanno perso solo una partita contro l’Atalanta lo scorso 2 dicembre.

Il Napoli viene da 7 vittorie consecutive in campionato con Meret che ha mantenuto la sua porta inviolata per 3 volte.

Il Napoli in trasferta quest’anno ha perso solo alla prima giornata a Verona, dopo di che ha ottenuto 8 vittorie (di cui le ultime 5 consecutive) e 2 pareggi a Torino contro la Juventus e a San Siro contro l’Inter.

Il match di preannuncia equilibrato con possibilità che entrambe le squadre segneranno almeno un gol.

Possibili attaccanti in GOL: Dybala, Lukaku

Pronostico Roma – Napoli: 1X + GOL