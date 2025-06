Cos’è la tokenizzazione dell’identità e perché potrebbe sostituire lo SPID

La tokenizzazione dell’identità è un processo che consente di trasformare l’identità personale in un token digitale sicuro, verificabile e gestibile su blockchain. Si tratta di una delle applicazioni più promettenti della tecnologia Web3, in grado di rivoluzionare il modo in cui ci identifichiamo online e accediamo a servizi pubblici e privati. In Italia, potrebbe persino diventare una valida alternativa futura allo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), offrendo maggiore controllo, interoperabilità e privacy.

Cosa significa tokenizzare un’identità

La tokenizzazione consiste nel rappresentare dati sensibili sotto forma di token, cioè stringhe digitali uniche che fanno riferimento a informazioni originali custodite in modo sicuro. Quando si applica all’identità:

che rappresenta le informazioni identificative (nome, data di nascita, codice fiscale, ecc.). Questo token viene archiviato su una blockchain o in un sistema decentralizzato.

o in un sistema decentralizzato. Può essere verificato istantaneamente da terze parti (banche, enti pubblici, siti web) senza dover esporre tutti i dati.

Come funziona rispetto a SPID

Lo SPID fornisce un’identità digitale centralizzata, gestita da Identity Provider autorizzati (come PosteID, Aruba, ecc.). Invece, un sistema basato su token di identità decentralizzati prevede che:

L’utente possieda la propria identità tramite un wallet crittografico .

tramite un . I dati siano verificati una sola volta (es. tramite KYC) e poi trasformati in un token.

(es. tramite KYC) e poi trasformati in un token. Ogni accesso successivo ai servizi avvenga tramite verifica zero-knowledge o protocolli DID (Decentralized Identity), senza dover ogni volta inviare tutti i dati.

Vantaggi della tokenizzazione rispetto allo SPID

Token Identità SPID Decentralizzato: controllato dall’utente Centralizzato: controllato da provider Verifica selettiva dei dati (es. solo “età > 18”) Invio completo dell’identità a ogni richiesta Funziona su qualsiasi dApp e sistema Web3 Valido solo nei portali che supportano SPID Non necessita di credenziali (si usa la firma digitale del wallet) Richiede password, OTP, codici temporanei Compatibile con la Self-Sovereign Identity (SSI) Identità gestita da terzi

Applicazioni concrete

Accesso a servizi pubblici tramite wallet (scuola, sanità, PA).

tramite wallet (scuola, sanità, PA). Verifica dell’età su piattaforme digitali senza rivelare altri dati.

su piattaforme digitali senza rivelare altri dati. Onboarding finanziario (es. apertura conto o trading) con un solo click.

(es. apertura conto o trading) con un solo click. Portabilità transnazionale dell’identità (es. in Europa, tramite EBSI – European Blockchain Services Infrastructure).

Le tecnologie chiave

DID (Decentralized Identifiers) : identificatori digitali autonomi.

: identificatori digitali autonomi. VC (Verifiable Credentials) : certificati digitali verificabili (es. diploma, patente).

: certificati digitali verificabili (es. diploma, patente). ZKP (Zero-Knowledge Proofs) : permettono di dimostrare un’informazione (es. “ho più di 18 anni”) senza svelare altri dati.

: permettono di dimostrare un’informazione (es. “ho più di 18 anni”) senza svelare altri dati. Smart contract per la gestione dei permessi: definiscono chi può accedere a cosa.

Ostacoli attuali

Mancanza di normative chiare in molti Paesi.

in molti Paesi. Bassa adozione da parte delle istituzioni pubbliche .

. Necessità di educazione digitale per gli utenti.

La tokenizzazione dell’identità rappresenta il passo successivo verso un internet più sicuro, trasparente e rispettoso della privacy. Se adeguatamente regolamentata, potrebbe sostituire o affiancare SPID nei prossimi anni, portando l’Italia (e l’Europa) in una nuova era dell’identificazione digitale. Il futuro è decentralizzato, anche per la nostra identità.