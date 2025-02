Coppa Italia: Semifinali da brivido tra big e outsider

Le semifinali sono pronte: Derby della Madonnina e una sfida inaspettata

Le quattro squadre semifinaliste della Coppa Italia sono state definite. Mentre Inter e Milan si affronteranno in un altro appassionante Derby della Madonnina, l’altra semifinale vedrà di fronte Bologna ed Empoli, due formazioni che non erano tra le favorite a inizio competizione.

La Juventus, campione in carica, era considerata una delle squadre più accreditate per la vittoria finale e sembrava destinata a superare agevolmente un Empoli che aveva raccolto solo due punti nelle ultime nove giornate di Serie A. Tuttavia, i bianconeri sono stati eliminati ai calci di rigore, esattamente come accaduto alla Fiorentina negli ottavi di finale. Con questa storica impresa, Empoli raggiunge per la prima volta nella sua storia la semifinale di Coppa Italia.

L’Empoli affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano, allenatore che negli anni recenti ha già portato la Fiorentina fino alla finale di questa competizione.

Uno scontro titanico: Inter vs Milan

L’altra semifinale sarà il Derby della Madonnina, una delle sfide più iconiche del calcio italiano. Inter e Milan si sono già affrontate tre volte in questa stagione, due volte in Serie A e una in Supercoppa Italiana, con un bilancio favorevole ai rossoneri: due vittorie e un pareggio.

La semifinale di Coppa Italia è l’unico turno dell’edizione 2024-25 che si disputa con gare di andata e ritorno, con la possibilità di tempi supplementari nel caso di parità nel punteggio complessivo dopo i due match. Tutti gli altri turni della competizione prevedono invece il passaggio immediato ai calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

Date e sede della finale

Le date ufficiali delle semifinali non sono ancora state confermate, ma si prevede che l’andata si giochi intorno al 2 aprile e il ritorno il 23 aprile.

La Finale della Coppa Italia sarà invece un evento unico, senza gara di ritorno, e si disputerà il 14 maggio 2025 allo Stadio Olimpico di Roma.

Un’edizione della Coppa Italia che si preannuncia spettacolare e ricca di sorprese, con sfide di alto livello e una squadra, l’Empoli, che cercherà di continuare a stupire fino in fondo.