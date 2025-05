Conte sempre più vicino a restare al Napoli, mentre la strategia della Juventus resta incerta

Antonio Conte è sempre più vicino a prolungare la sua esperienza sulla panchina del Napoli dopo una stagione trionfale che ha visto il tecnico salentino riportare lo Scudetto ai piedi del Vesuvio. La sua leadership ha trasformato una squadra segnata da importanti partenze in un collettivo solido, compatto e affamato di vittorie. La conquista del titolo, il quarto nella storia del club, ha consacrato Conte come uno dei tecnici più influenti della Serie A, avendo ora trionfato con Juventus, Inter e Napoli.

Il presidente Aurelio De Laurentiis si è mosso con decisione per assicurarsi la permanenza dell’allenatore. Gli incontri tra le parti si sono intensificati nelle ultime settimane, e secondo indiscrezioni l’ottimismo è in forte crescita. A convincere Conte non è solo la fiducia della dirigenza, ma anche la promessa di rinforzi di altissimo livello. Si parla con insistenza di un possibile arrivo di Kevin De Bruyne, giocatore che garantirebbe qualità, esperienza internazionale e un salto di livello decisivo per affrontare anche la Champions League da protagonisti.

Conte, dal canto suo, ha chiesto ancora qualche giorno di riflessione. È noto per essere un perfezionista, e intende valutare ogni dettaglio prima di prendere una decisione definitiva. Il suo desiderio è quello di avere garanzie concrete sul mercato, sulla competitività della rosa e sulla possibilità di aprire un ciclo vincente.

Parallelamente, resta sullo sfondo l’ombra della Juventus. Il club bianconero vorrebbe riportare Conte a Torino, ma si scontra con una situazione interna poco chiara. La dirigenza è ancora in fase di ridefinizione, il progetto sportivo appare frammentario e le tempistiche per ricostruire una rosa da vertice non sembrano in linea con le ambizioni immediate del tecnico. Inoltre, Conte avrebbe fatto sapere che un suo eventuale ritorno in bianconero sarebbe vincolato a profonde modifiche nell’organigramma, compresi alcuni cambiamenti nei ruoli dirigenziali.

Un altro elemento che potrebbe influenzare la scelta di Conte è l’affetto dei tifosi napoletani. Le celebrazioni per lo Scudetto sono state imponenti, e il calore popolare ha lasciato un segno profondo nel cuore dell’allenatore. Raramente, nel corso della sua carriera, aveva ricevuto un simile tributo, e questo aspetto umano e identitario potrebbe giocare un ruolo decisivo nella sua decisione.

Sul fronte Juventus, in caso di mancato accordo con Conte, si valutano alternative come Roberto Mancini, oggi in Arabia Saudita ma sempre in contatto con l’ambiente italiano, o Gian Piero Gasperini, artefice del miracolo Atalanta. Anche il Milan è attivo sul mercato degli allenatori: sembra ormai in chiusura l’accordo con Massimiliano Allegri, altro nome accostato in passato al club torinese.

La decisione di Conte, attesa entro il fine settimana, potrebbe dunque ridisegnare l’intero scacchiere delle panchine italiane. Rimanere a Napoli significherebbe dare continuità a un progetto vincente e ambizioso. Tornare alla Juventus, invece, implicherebbe una scommessa: quella di ricostruire dalle fondamenta una squadra in difficoltà. Tutto è ancora aperto, ma l’impressione è che il tecnico sia pronto a rilanciare, ancora una volta, la sfida partenopea.