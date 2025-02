Como-Juventus, dove vedere il match valido per la 24ª giornata di Serie A. La partita si giocherà venerdì 7 febbraio alle ore 20:45 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Como-Juventus sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Como-Juventus. Bianconeri reduci da un ottimo successo ottenuto in casa contro l’Empoli, un 4-1 ottenuto nel finale, nonostante qualche difficoltà iniziale.

La differenza di rendimento tra le due formazioni è in favore dei bianconeri, visto che hanno ottenuto una vittoria in più rispetto ai lombardi. I piemontesi sono a caccia del quarto posto, posizione che dista solamente due punti. Questo obiettivo è alla loro portata, ci metteranno tutto l’impegno possibile per ottenerlo.

Il dato maggiormente preoccupante per la stagione dei bianconeri è quello riguardante i pareggi. Fin qui ne hanno ottenuti 13, ben sopra il livello di una squadra che ambisce alla conquista dello scudetto. Questo traguardo, molto probabilmente, dovrà essere messo da parte per concentrarsi su altri obiettivi, più raggiungibili.

Como-Juventus. Il Como, a sua volta, è reduce da due sconfitte consecutive, ha frenato la sua corsa verso una salvezza tranquilla. In questa sessione di mercato invernale, però, si è mosso per puntellare vari reparti. Su tutti ha fatto scalpore l’acquisto di Delle Alli, svincolato e finito ai margini in Inghilterra. Per lui sarà un’occasione importante per rilanciarsi. Non solo, un nuovo portiere già inserito dal tecnico nei titolari contro i bianconeri. Insomma una formazione rinnovata per costruire un percorso più solido e conquistare la permanenza in Serie A il prima possibile.

Dove vedere Como-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 07 Febbraio

07 Febbraio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN , Sky Sport

, Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Como-Juventus, match valevole per la 24ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Como-Juventus sarà trasmessa anche in diretta tv su SKY Go Italia, Sky Sport 1, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (Ita) per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Como-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Como-Juventus è a cura di Edoardo Testoni, affiancato da Valon Behrami al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Como Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Como-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Como-Juventus, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Valle, Dossena, Goldaniga, Engelhardt; Perrone, Caqueret; Ikonè, Paz, Strefezza; Diao. Allenatore: Fabregas

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Mc Kennie, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmainers, Gonzalez; Jolo Muani. Allenatore: Thiago Motta