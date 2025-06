Come funzionano le Launchpad crypto

Le Launchpad crypto sono piattaforme che aiutano i nuovi progetti blockchain a lanciare i propri token in modo sicuro, visibile e accessibile al pubblico. Sono diventate uno strumento essenziale per le startup Web3 che cercano finanziamenti e per gli investitori che vogliono accedere a IDOs (Initial DEX Offerings) prima che un token venga listato pubblicamente.

Cos’è una Launchpad crypto

Una Launchpad è una piattaforma decentralizzata o semi-decentralizzata che permette a progetti emergenti di vendere in anticipo i propri token a un gruppo di utenti selezionati, in cambio di liquidità iniziale. Questo avviene attraverso una IDO (Initial DEX Offering) o una IGO (Initial Game Offering) nel caso di progetti gaming.

Per gli utenti, significa poter acquistare token a prezzo di lancio, spesso molto inferiore a quello del mercato secondario.

A cosa servono le Launchpad

Le Launchpad servono a:

Validare e selezionare progetti promettenti

progetti promettenti Offrire una vetrina internazionale a nuove dApp, token o giochi Web3

a nuove dApp, token o giochi Web3 Facilitare la raccolta fondi con meccanismi equi e trasparenti

con meccanismi equi e trasparenti Offrire agli utenti l’accesso a token pre-listing con potenziale di crescita

Per il progetto, significa accumulare liquidità e creare una community attiva fin da subito. Per l’utente, è un’occasione per diventare early adopter e ottenere ritorni anche molto alti, sebbene con rischi significativi.

Come partecipare a una Launchpad

Scegliere una piattaforma Launchpad (es. DAO Maker, Polkastarter, TrustSwap, GameFi, Seedify) Effettuare il KYC, se richiesto (molte sono regolamentate) Comprare e bloccare i token nativi della piattaforma (es. DAO, POLS, SFUND) per entrare nella whitelist Attendere la data dell’IDO e partecipare all’acquisto dei token disponibili Ricevere i token secondo le vesting schedule (non sempre immediati)

Ogni piattaforma ha le sue regole di partecipazione, modelli di tier, e percentuali di distribuzione diverse. Alcune usano un lottery system, altre una queue garantita in base al livello di staking.

Le Launchpad più famose

Launchpad Token nativo Chain supportate Note principali DAO Maker DAO Ethereum, BNB, Arbitrum Alta qualità dei progetti selezionati Polkastarter POLS Multichain Una delle più longeve e affidabili Seedify SFUND BSC, Polygon Specializzata in gaming e metaverso GameFi GAFI Multichain Dedicata ai giochi Web3 TrustSwap SWAP Ethereum, BNB Launchpad con focus su sicurezza

Vantaggi per gli investitori

Accesso anticipato a progetti ad alto potenziale

a progetti ad alto potenziale Prezzi più bassi rispetto ai DEX

Possibilità di fare staking o farming con i token ricevuti

con i token ricevuti Coinvolgimento diretto nella community del progetto

Rischi da considerare

Progetti poco solidi : nonostante i controlli, alcuni falliscono

: nonostante i controlli, alcuni falliscono Token illiquidi o con vesting lungo

Rug pull o manipolazioni del mercato secondario

o manipolazioni del mercato secondario Volatilità estrema post-listing

Investire tramite Launchpad richiede analisi e selezione accurata. Non tutti i progetti IDO si rivalutano nel tempo, e in molti casi i guadagni si realizzano solo vendendo rapidamente dopo il listing.

Come valutare un progetto su una Launchpad

Prima di partecipare a una IDO, analizza:

Il team (pubblico, trasparente, con track record)

(pubblico, trasparente, con track record) La tokenomics (supply, emissione, vesting)

(supply, emissione, vesting) L’ uso reale del token nel progetto

nel progetto L’ auditing del contratto smart

del contratto smart L’interesse della community e la roadmap

Le Launchpad crypto sono una straordinaria opportunità per chi desidera diventare investitore early stage. Ma vanno affrontate con preparazione, gestione del rischio e attenzione ai dettagli. Conoscere le regole di partecipazione e le migliori piattaforme è il primo passo per usare questo strumento con intelligenza.