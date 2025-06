Claudio Ranieri nel mirino della FIGC per il dopo-Spalletti

Con l’imminente addio di Luciano Spalletti, previsto dopo la sfida contro la Moldavia lunedì sera, la FIGC è alla ricerca di un nuovo Commissario Tecnico per guidare l’Italia verso le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La Federazione punta con decisione su Claudio Ranieri, nonostante la sua recente nomina a direttore e consigliere senior della proprietà della Roma.

Ranieri ha appena concluso il suo breve incarico come tecnico ad interim dei giallorossi, subentrando a Ivan Juric nel novembre 2024 e conducendo la squadra fino alla fine della stagione. Sabato, la Roma ha ufficializzato il suo nuovo ruolo dirigenziale, ma la FIGC non molla la presa: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Federazione continuerà il pressing per portarlo sulla panchina della Nazionale.

Accanto al nome di Ranieri, figura anche quello di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan campione d’Italia. Pioli viene considerato da molti addetti ai lavori come una scelta più fattibile e disponibile nell’immediato, mentre Ranieri resta il preferito del presidente Gabriele Gravina, che spera in un ultimo grande incarico da parte del tecnico romano.

Ranieri, che in carriera ha guidato numerose squadre tra cui Chelsea, Valencia, Monaco, Juventus, Inter e la stessa Nazionale italiana U21, rappresenterebbe una figura di grande esperienza e carisma, capace di compattare un gruppo giovane e di guidarlo attraverso un percorso tortuoso come quello delle qualificazioni mondiali.

La scelta del nuovo CT arriva in un momento cruciale per la Nazionale: dopo il deludente Mondiale mancato nel 2022 e il difficile cammino europeo, l’obiettivo dichiarato è qualificarsi ai Mondiali di USA, Canada e Messico 2026. Servirà un tecnico capace di gestire la pressione, motivare un gruppo in ricostruzione e adattarsi a un calendario internazionale sempre più compresso.

Resta ora da capire se Claudio Ranieri accetterà di tornare in panchina, lasciando il suo nuovo ruolo dirigenziale, o se la FIGC dovrà virare su Stefano Pioli o altri candidati che emergeranno nelle prossime settimane.