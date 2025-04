Chi sono i candidati a sostituire Ranieri alla Roma nella stagione 2025-26?

Claudio Ranieri dovrebbe lasciare la panchina della Roma al termine della stagione, e diversi nomi sono già stati accostati al club in vista della stagione 2025-26. L’esperto tecnico italiano è tornato allo Stadio Olimpico a novembre per il suo terzo incarico sulla panchina giallorossa, dopo l’esonero di Ivan Juric. La Roma non solo ha confermato Ranieri, ma ha anche dichiarato che il 73enne avrà voce in capitolo nella scelta del suo successore.

È un momento cruciale allo Stadio Olimpico, con i giallorossi che cercano di costruire una nuova base dopo una stagione turbolenta. In questo articolo vedremo quali sono i nomi accostati alla futura panchina della Roma e quale tecnico potrebbe ricevere l’incarico.

La stagione della Roma

All’inizio del campionato 2024-25, chi puntava sul calcio scommesse vedeva la Roma tra le favorite per un piazzamento tra le prime quattro della Serie A. Tuttavia, a settembre è arrivata una decisione shock: l’esonero dell’amatissimo Daniele De Rossi. Una grossa fetta della tifoseria è insorta contro la proprietà Friedkin per aver allontanato una vera bandiera del club.

Le cose sono peggiorate con l’arrivo di Ivan Juric, che ha vinto solo 4 delle 12 partite disputate. Il croato è stato esonerato dopo neanche due mesi e al suo posto è tornato Ranieri.

La rinascita con Ranieri

Sotto la guida dell’italiano, la Roma ha ottenuto risultati costanti, portandosi a soli quattro punti dalla zona Champions. Tuttavia, Ranieri sembra deciso a lasciare l’incarico al termine della stagione.

«Ritirarmi è la cosa giusta», ha dichiarato a Sky Sport Italia a marzo.

«Quando sono arrivato, ho trovato una squadra forte che aveva perso fiducia. Ho cercato solo di unirli, di restituire loro la fiducia e ciò che meritavano. Ora arriva la parte bella ma difficile. Dobbiamo continuare con la stessa leggerezza e far innamorare ancora i tifosi.»

Se la Roma dovesse qualificarsi per una competizione europea, il nuovo tecnico troverà una squadra di qualità e una tifoseria appassionata.

I nomi in lista

Secondo un recente report della Gazzetta dello Sport, i nomi accostati alla panchina romanista per la prossima stagione includono Maurizio Sarri, Stefano Pioli e Vincenzo Montella. Si parla anche di Francesco Farioli, Roberto Mancini e Massimiliano Allegri.

Tra le opzioni più recenti c’è anche Patrick Vieira, attuale allenatore del Genoa, che ha impressionato per solidità difensiva (solo 16 gol subiti in 20 partite) e un buon rendimento generale (solo 5 sconfitte in 19 match).

Clamorosa anche l’ipotesi Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid ed ex centrocampista giallorosso con cui vinse lo scudetto nel 1983. Se non dovesse vincere trofei a Madrid, i blancos potrebbero cambiare e la Roma potrebbe provare un colpo da sogno che farebbe felici tifosi e appassionati.

Un altro nome è Erik ten Hag, ex Ajax ed ex Manchester United, ora libero. Ha esperienza internazionale ed è considerato adatto a guidare un club europeo ambizioso.

Roma può arrivare a Gasperini?

Gian Piero Gasperini è uno dei profili più stimati, grazie agli straordinari risultati ottenuti con l’Atalanta: otto anni di piazzamenti di alto livello e la conquista dell’Europa League nel 2024.

Ranieri ha recentemente affermato che Gasperini non sarà il prossimo allenatore della Roma, ma lo stesso tecnico dell’Atalanta ha commentato i rumor a marzo:

«Chi non vorrebbe allenare la Roma? È un posto straordinario con un pubblico straordinario. Sono orgoglioso dell’accostamento, ma penso solo all’Atalanta.»

Il contratto di Gasperini scade nel 2026, ma il 67enne non ha escluso un addio anticipato, aggiungendo che non rinnoverà ulteriormente.

Ranieri al centro del processo decisionale

Con 40 anni di carriera, Claudio Ranieri sta partecipando attivamente alla scelta del suo successore insieme al DS Florent Ghisolfi.

Dopo aver iniziato da giocatore nella Roma nel 1973, Ranieri ha allenato club come Napoli, Inter, Juventus, Chelsea e Atletico Madrid. Il suo trionfo più celebre resta quello del Leicester City nel 2015-16, quando vinse la Premier League partendo da sfavorito.

Parlando del futuro della Roma, Ranieri ha detto:

«Faremo una lista di nomi da proporre al presidente e lui deciderà. La Roma vuole tornare in alto e sappiamo che nei prossimi due mercati non potremo spendere troppo. Chi verrà dovrà sapere questo. Se rimanessi io, perderemmo un anno. Io non sono il futuro della Roma. Chi arriverà, dovrà esserlo.»

Conclusione

La Roma resta uno dei club più prestigiosi d’Italia e d’Europa, e continua ad attirare grandi nomi. I tifosi si aspettano un tecnico esperto o un giovane talento con le carte in regola per portare la squadra in alto e tornare a lottare per i trofei.