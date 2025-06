Chelsea – Los Angeles FC: formazioni, pronostico e dove guardarla

Il Gruppo D del Mondiale per Club FIFA 2025 si apre con un incontro inedito ma affascinante: Chelsea e Los Angeles FC si sfidano lunedì 16 giugno al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in uno scontro tra vincitori della Conference League e detentori della US Open Cup.

Chelsea: tra titoli europei e ambizioni globali

I Blues tornano sul palcoscenico mondiale grazie al trionfo in Conference League 2024-25, culminato con un netto 4-1 sul Real Betis, e forti del titolo in Champions League 2020-21 che garantiva già l’accesso a questa edizione allargata del torneo.

La squadra londinese ha scritto la storia europea recente diventando la prima a vincere Champions, Europa League, Conference League e Supercoppa UEFA. Il tecnico Enzo Maresca, alla sua prima stagione, ha riportato il Chelsea in Champions e concluso l’anno con otto vittorie nelle ultime nove gare ufficiali.

Il Club World Cup rappresenta un obiettivo concreto per i londinesi, che hanno già vinto il trofeo nel 2021-22 battendo il Palmeiras in finale, dopo la delusione della sconfitta contro il Corinthians nel 2013.

Per superare il girone servirà battere non solo LAFC, ma anche Flamengo e l’outsider africana Esperance de Tunis.

LAFC: un esordio tra le stelle del calcio mondiale

Il Los Angeles FC è entrato nel Mondiale per Club grazie all’esclusione del Club Leon (vincitore CONCACAF 2023), battendo il Club America nello spareggio di qualificazione con un 2-1 ai supplementari.

La squadra californiana arriva da un’ottima striscia di risultati in MLS: 10 partite senza sconfitte, tutte con almeno due gol segnati. Nonostante la distanza dalla vetta della Western Conference, l’attenzione è ora tutta rivolta all’esordio in campo internazionale.

Guidati da Steven Cherundolo, i Black and Gold si affidano all’esperienza di Olivier Giroud, autore di un gol nell’ultima gara contro lo Sporting Kansas City, e alla velocità di Bouanga e Yeboah in attacco. Tuttavia, il centrocampista norvegese Odin Holm è in dubbio per infortunio.

Dove vedere Chelsea – Los Angeles FC in Diretta Tv e Streaming:

La partita Chelsea – Los Angeles FC sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

Probabili formazioni Chelsea vs LAFC

Chelsea (4-2-3-1):

Penders; James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Lavia, Essugo; Madueke, Palmer, Neto; Delap

Los Angeles FC (4-3-3):

Lloris; Palencia, Segura, Marlon, Hollingshead; Tillman, Jesus, Delgado; Yeboah, Giroud, Bouanga

Assenti e indisponibili:

Chelsea: Wesley Fofana (infortunio), Mudryk (squalifica per doping), Petrovic (fuori rosa)

LAFC: Holm (in dubbio per infortunio)

Pronostico Chelsea vs LAFC

Chelsea 3-1 Los Angeles FC

Il Chelsea parte favorito e potrebbe approfittare della profondità della rosa per iniziare con una vittoria netta, anche se LAFC potrebbe sorprendere con almeno un gol, visti i numeri offensivi recenti. I nuovi acquisti dei Blues, come Liam Delap e Dario Essugo, avranno occasione di mettersi in mostra in una partita che segnerà il tono dell’intero girone.