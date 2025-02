Champions League | PSV Eindhoven vs Juventus – Notizie, Formazioni e Pronostico

La Juventus, in grande forma, si dirige al Philips Stadion per affrontare il PSV Eindhoven nel ritorno dei play-off a eliminazione diretta della Champions League. La squadra di Thiago Motta parte con un leggero vantaggio, dopo aver vinto 2-1 all’Allianz Stadium la scorsa settimana.

La Juventus ha avuto bisogno di un colpo di reni nel finale per battere il PSV in casa: Weston McKennie ha sbloccato il risultato nel primo tempo, ma l’ex interista Ivan Perisic ha pareggiato all’11’ della ripresa. Tuttavia, il subentrato Samuel Mbangula ha deciso la partita all’82’, regalando ai bianconeri un vantaggio prezioso.

Dopo aver interrotto una striscia di due partite senza vittorie in Champions League, la Juventus ha conquistato il Derby d’Italia, superando l’Inter grazie a un gol del prestito del Porto, Francisco Conceição. Questa vittoria ha portato la squadra di Motta al terzo successo consecutivo in Serie A, una prima volta sotto la sua guida.

Il PSV, invece, non ha brillato nel proprio campionato nel weekend, pareggiando 2-2 con l’Utrecht, lasciando così il primo posto in Eredivisie all’Ajax.

Più preoccupante è il fatto che la squadra di Peter Bosz sia senza vittorie da tre partite consecutive tra tutte le competizioni (2 pareggi, 1 sconfitta). Il morale non è dei migliori in casa PSV, e questo non fa ben sperare in vista dell’arrivo della Juventus.

Analisi della partita

PSV Eindhoven

La Juventus si è rivelata un avversario ostico per il PSV, con due sconfitte già subite contro i bianconeri in questa stagione. Tuttavia, questa sarà la prima volta che i due club si affronteranno nei Paesi Bassi, dove il PSV ha mostrato una grande solidità nella fase a gironi.

Dopo il pareggio per 1-1 contro lo Sporting CP nella prima gara casalinga, i boeren hanno poi vinto le successive tre partite interne, battendo Girona, Liverpool e Shakhtar Donetsk, segnando dieci gol complessivi e realizzando almeno tre reti in ogni vittoria.

Grazie a questo rendimento offensivo, il piccolo svantaggio di un gol non sembra insormontabile. Tuttavia, il PSV dovrà sfidare la storia: ha subito l’eliminazione in 8 delle ultime 11 sfide a eliminazione diretta di Champions League dopo aver perso l’andata. L’ultima volta che è riuscito a ribaltare un risultato negativo risale alla stagione 1989/90.

Juventus

La scarsa forma recente del PSV è un fattore incoraggiante per la Juventus, che arriva a questo match con una striscia positiva di quattro vittorie consecutive tra tutte le competizioni – un traguardo mai raggiunto in questa stagione prima d’ora.

La storia è dalla parte della Juventus: ha superato gli ultimi 20 turni a eliminazione diretta di Champions League in cui ha vinto la gara d’andata. Per trovare l’ultima volta in cui ha sprecato un vantaggio nel doppio confronto bisogna tornare alla stagione 1978/79.

Inoltre, la squadra bianconera potrebbe replicare un’impresa che manca dal 2016/17, quando sconfisse il Monaco in entrambe le semifinali prima di arrivare alla famosa finale di Cardiff.

Tuttavia, la Juventus non ha un ottimo rendimento fuori casa ultimamente: ha vinto solo due delle ultime dieci trasferte ufficiali (7 pareggi, 1 sconfitta).

Notizie sulle formazioni

Il PSV deve fare a meno del trio statunitense Ricardo Pepi, Sergiño Dest e Malik Tillman, oltre ai terzini Rick Karsdorp e Olivier Boscagli, riducendo le scelte di Peter Bosz in difesa.

Dall’altra parte, la Juventus sarà priva di Arkadiusz Milik, Gleison Bremer, Juan Cabal e Pierre Kalulu. In attacco, potrebbe esserci Randal Kolo Muani al posto di Dusan Vlahovic, mentre Renato Veiga è il candidato principale per affiancare Federico Gatti al centro della difesa.

Probabili formazioni iniziali

PSV Eindhoven (4-2-3-1)

Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Junior; Schouten, Veerman; Bakayoko, Saibari, Perisic; De Jong.

Juventus (4-2-3-1)

Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

Pronostico PSV Eindhoven vs Juventus

Un pareggio potrebbe essere sufficiente per la Juventus, che in questa stagione si è spesso accontentata della spartizione dei punti: ben 7 pareggi nelle ultime 10 trasferte. Un’altra sfida equilibrata è altamente probabile, e Motta potrebbe accettare volentieri un altro pareggio.

Tuttavia, ci aspettiamo che la Juventus passi il turno nel computo complessivo.