Champions League | PSV 3-1 Juventus: La Vecchia Signora fuori dall’Europa. Video Gol e Highlights

La Juventus ha sprecato il vantaggio dell’andata e la leadership complessiva nel match di ritorno, crollando nei playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven ai tempi supplementari.

I Bianconeri avevano vinto l’andata per 2-1, grazie ai gol di Weston McKennie e Samuel Mbangula, dopo il momentaneo pareggio di Ivan Perisic. La squadra era ancora priva di Douglas Luiz, Pierre Kalulu, Arek Milik, Gleison Bremer e Juan Cabal, mentre il PSV doveva fare a meno di Malik Tillman e Ricardo Pepi, con Guus Til e Rick Karsdorp solo in panchina.

Primo Tempo

Brutte notizie per la Juve fin dall’inizio: Renato Veiga è uscito dopo soli 11 minuti per un infortunio al polpaccio, sostituito da Andrea Cambiaso, che ha costretto Lloyd Kelly a spostarsi in difesa centrale.

Randal Kolo Muani ha mancato di poco un colpo di testa su cross di Timothy Weah, mentre Noa Lang si è visto respingere un tiro in area. Cambiaso, entrato subito in partita, ha costretto il portiere avversario a una parata difficile dopo un lancio di Manuel Locatelli.

Secondo Tempo

Il PSV ha aumentato la pressione e ha trovato il vantaggio al 53’: Noa Lang ha superato due difensori sulla sinistra e ha servito un assist perfetto per Ivan Perisic, che ha controllato e segnato al volo, pareggiando il risultato complessivo.

La Juventus ha però reagito subito e ha trovato il pareggio al 63’ in modo rocambolesco. Timothy Weah ha colpito al volo dopo una respinta, ma il gol è stato inizialmente annullato per fuorigioco di Kelly. Dopo una revisione VAR, il gol è stato convalidato: 1-1.

Il PSV non si è arreso e ha colpito ancora al 74’ con Ismael Saibari, servito da Luuk de Jong, che ha segnato sotto la traversa per il 3-3 complessivo.

Nei minuti finali, il PSV ha sfiorato il gol più volte, ma Michele Di Gregorio ha salvato i bianconeri in più occasioni, portando il match ai tempi supplementari.

Tempi Supplementari

Il PSV ha continuato a spingere e ha trovato il gol decisivo al 98’: su calcio di punizione, Johan Bakayoko ha servito un pallone pericoloso in area, che Di Michele ha respinto. Tuttavia, sulla ribattuta, Ryan Flamingo ha insaccato il gol del definitivo 3-1.

La Juventus ha provato a reagire con Dusan Vlahovic, che ha colpito il palo da pochi passi, e con un’azione personale di Khephren Thuram, che però ha sparato alto.

Alla fine, il PSV Eindhoven ha eliminato la Juventus dalla Champions League, con un punteggio complessivo di 4-3.

PSV 3-1 Juventus (4-3 complessivo)

📍 Marcatori:

53’ 🏹 Ivan Perisic (Assist: Noa Lang )

🏹 (Assist: ) 63’ ⚽ Timothy Weah

⚽ 74’ 🔥 Ismael Saibari (Assist: Luuk de Jong )

🔥 (Assist: ) 98’ 🚀 Ryan Flamingo

📊 Statistiche della partita:

Possesso palla: ⚪ PSV 59% – ⚫ Juventus 41%

⚪ – ⚫ Tiri totali: 🎯 PSV 25 – Juventus 15

🎯 – Tiri in porta: 🥅 PSV 10 – Juventus 4

🥅 – Calci d’angolo: 🔺 PSV 6 – Juventus 5

🔺 – Falli commessi: ⚠️ PSV 14 – Juventus 20

📍 Stadio: Philips Stadium, Eindhoven

📆 Data: 19 Febbraio 2025

🏆 Fase: Playoff Champions League – Ritorno

Juventus

📊 Voti giocatori

Michele Di Gregorio – 7 ⭐

Diverse parate decisive nel secondo tempo e nei tempi supplementari. Non ha potuto nulla sul tocco di Gatti che ha portato al terzo gol del PSV.

⭐ Diverse nel secondo tempo e nei tempi supplementari. Non ha potuto nulla sul che ha portato al terzo gol del PSV. Timothy Weah – 6.5

Troppo morbido su Noa Lang nell’azione che ha portato al gol del PSV. Avrebbe potuto fermarlo con un fallo. Ha segnato il gol del pareggio , ma non è bastato per la qualificazione.

Troppo morbido su nell’azione che ha portato al gol del PSV. Avrebbe potuto fermarlo con un fallo. Ha , ma non è bastato per la qualificazione. Federico Gatti – 5

Il suo tocco decisivo ha ingannato Di Gregorio , causando il terzo gol del PSV. Meno sicuro rispetto alle ultime partite. Forse ha risentito dell’assenza di Veiga . Ha chiuso la partita in attacco .

Il suo tocco decisivo ha ingannato , causando il terzo gol del PSV. Meno sicuro rispetto alle ultime partite. Forse ha risentito dell’assenza di . Ha chiuso la partita . Renato Veiga – N.V.

Fuori dopo appena 12 minuti per un infortunio muscolare. ( 12’ Cambiaso – 6 ) Ha impegnato Benítez con un bel tiro al 29’ . Negli ultimi minuti dei tempi regolamentari ha giocato a centrocampo , prima di essere sostituito. ( 91’ Mbangula – 5.5 )

Fuori dopo appena 12 minuti per un infortunio muscolare. Lloyd Kelly – 4.5

Ha iniziato da terzino sinistro , ma è stato spostato al centro della difesa dopo l’infortunio di Veiga . Poco sicuro in diverse situazioni, incluso il secondo gol del PSV. Ha comunque vinto 7 duelli aerei su 8 (dati Sofascore).

Ha iniziato da , ma è stato spostato al centro della difesa dopo l’infortunio di . in diverse situazioni, incluso il secondo gol del PSV. Ha comunque vinto (dati Sofascore). Manuel Locatelli – 5

Solo 38 tocchi e 72% di precisione nei passaggi . Ha faticato contro il pressing del PSV. ( 77’ Thuram – 5.5 )

Solo e . Ha faticato contro il pressing del PSV. Teun Koopmeiners – 4.5

Buono nel primo tempo, ma nel complesso prestazione deludente, con solo 36 tocchi (meno di Locatelli ). Impatto quasi nullo. ( 77’ Savona – 5.5 )

Buono nel primo tempo, ma nel complesso prestazione deludente, con solo (meno di ). Impatto quasi nullo. Francisco Conceição – 5

La sua velocità ha creato qualche problema, ma nessun passaggio chiave e zero cross riusciti . Sostituito nella ripresa. ( 77’ Yildiz – 5 )

La sua velocità ha creato qualche problema, ma e . Sostituito nella ripresa. Weston McKennie – 6

Ha fornito tre passaggi chiave e creato una grande occasione da gol . Ha giocato da trequartista nei tempi regolamentari e da mediano nei supplementari .

Ha fornito e creato . Ha giocato e . Nico González – 5.5

Ha completato quattro dribbling riusciti , ma ha perso troppi palloni ( 58% di precisione nei passaggi ). Più incisivo quando è stato avanzato a trequartista nei supplementari.

Ha completato , ma ha perso troppi palloni ( ). Più incisivo quando è stato avanzato a trequartista nei supplementari. Randal Kolo Muani – 4.5

Ha ricevuto pochi palloni dai compagni, ma anche quando servito è mancata la scintilla . Peggiore prestazione da quando è arrivato alla Juventus a gennaio. ( 89’ Vlahovic – 5.5 )

Ha ricevuto pochi palloni dai compagni, ma anche quando servito . da quando è arrivato alla Juventus a gennaio.

📌 Allenatore

Thiago Motta – 4

L’approccio iniziale era buono, con la Juventus in controllo nel primo tempo, ma il resto della partita è stato l’opposto. Le sue scelte nei cambi sono state confuse e non hanno aiutato la squadra. Dopo quattro vittorie consecutive, questa eliminazione dolorosa ha fatto riemergere tutti i problemi della Juventus, dal possesso palla sterile alla difficoltà nel gestire il vantaggio.

PSV Eindhoven

Walter Benítez – 6.5

Richard Ledezma – 6.5 (78′ Malacia – 7 )

(78′ ) Ryan Flamingo – 8 ⭐

⭐ Olivier Boscagli – 7 (106′ Obispo – 6.5 )

(106′ ) Mauro Júnior – 6.5

Jerdy Schouten – 6 (72′ Til – 6.5 )

(72′ ) Ismael Saibari – 7.5

Joey Veerman – 7 (116′ Nagalo – S.V. )

(116′ ) Ivan Perisic – 8 (85′ Bakayoko – 7.5 )

(85′ ) Luuk de Jong – 7

Noa Lang – 8 (115′ Driouech – S.V.)

Allenatore: Peter Bosz – 7.5

Thiago Motta difende le sue scelte a Eindhoven

Dopo appena 11 minuti, la Juventus ha perso Renato Veiga per infortunio, costringendo Motta a inserire Andrea Cambiaso e a spostare Lloyd Kelly in difesa centrale. Tuttavia, alcune delle sue successive sostituzioni hanno suscitato perplessità.

A partita in corso, il tecnico ha tolto Manuel Locatelli e Teun Koopmeiners, lasciando Cambiaso a centrocampo, ma ha spiegato le motivazioni dietro queste scelte.

“Koopmeiners aveva la febbre ieri e questa mattina, quindi mi ha chiesto lui stesso il cambio. Abbiamo arretrato Cambiaso a centrocampo con Khephren Thuram, ma poi anche Cambiaso ha dovuto lasciare il campo perché non era al meglio dopo un periodo di stop. Tutte e tre le sostituzioni sono state forzate.”

Molti si sono chiesti perché Motta non abbia effettuato cambi prima, visto che la squadra ha mostrato segni di cedimento nel secondo tempo.

“Non credo di essere stato in ritardo nei cambi. Prima del primo gol, volevo dare più energia alla squadra, ma poi abbiamo pareggiato e quello era il momento per calmare il gioco e mantenere equilibrio. Sono convinto di aver fatto i cambi al momento giusto.”

Motta risponde alle critiche sulla gestione del match

La Juventus non era mai stata eliminata dalla Champions League dopo aver vinto l’andata, avendo sempre superato il turno nelle 11 occasioni precedenti.

D’altro canto, il PSV Eindhoven non vinceva una sfida a eliminazione diretta in Champions League dal 2006-07, quando eliminò l’Arsenal.

Dopo la partita, Manuel Locatelli ha dichiarato ad Amazon Prime Video Italia che la Juventus “ha buttato via la qualificazione”, ma Thiago Motta non è d’accordo con il proprio capitano.

“È vero che loro hanno spinto di più e sono stati superiori, ma anche noi abbiamo avuto una grande occasione con Dusan Vlahovic, che ha colpito il palo. La partita era aperta fino alla fine.”

“Non abbiamo buttato via nulla. Abbiamo lottato fino all’ultimo, ma non siamo stati abbastanza forti per tutta la durata del match, quindi il PSV ha meritato la qualificazione.”

Un disastro per il calcio italiano in Champions League

Tutte e tre le squadre italiane presenti nei playoff di Champions League sono state eliminate, e non contro avversarie di primissimo piano:

Il Milan è stato battuto dal Feyenoord

è stato battuto dal L’ Atalanta è stata eliminata dal Club Brugge

è stata eliminata dal La Juventus ha perso contro il PSV Eindhoven

Questo significa che, per la terza volta nella storia della Champions League, la Serie A avrà solo una squadra agli ottavi, come accadde nel 2014-15 (Juventus) e nel 2013-14 (Milan).