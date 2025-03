Champions League: Inter Feyenoord 2-1, ai Quarti il Bayern Monaco. Video Gol e Pagelle

Serie A in TV su SKY e DAZN

Allenatore: Inzaghi 7 – Ha gestito bene la rotazione della squadra, mantenendo alta la concentrazione e chiudendo subito la pratica qualificazione, permettendo ai titolari di risparmiare energie in vista dei prossimi impegni.

L’Inter ha dimostrato carattere e determinazione, qualificandosi meritatamente ai quarti di finale. Ora il grande ostacolo si chiama Bayern Monaco, un banco di prova fondamentale per i sogni europei dei nerazzurri.

Grazie a questa vittoria, l’Inter affronterà il Bayern Monaco nei quarti di finale in programma ad aprile. I bavaresi hanno superato il Bayer Leverkusen nel turno precedente.

Henrikh Mkhitaryan ha sfiorato il gol su assist di Thuram, ma la sua conclusione è finita sopra la traversa. Al 69′, Thuram ha visto il suo secondo rigore assegnato e poi annullato dopo il controllo VAR: il francese si era leggermente sbilanciato prima del contatto con Beelen e l’arbitro ha deciso per la simulazione, ammonendolo.

La formazione nerazzurra ha dovuto fare i conti con alcune assenze importanti. Federico Dimarco è ancora fuori per infortunio, mentre Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni sono stati risparmiati in vista del prossimo match di Serie A contro l’Atalanta. Anche il Feyenoord ha dovuto fronteggiare problemi di formazione, con la stella Igor Paixao fuori dai giochi. Questo ha permesso il debutto dell’attaccante diciottenne Aymen Sliti.

L’Inter ha conquistato l’accesso ai quarti di finale della UEFA Champions League 2024/25 grazie a una vittoria per 2-1 contro il Feyenoord nella gara di ritorno degli ottavi, chiudendo il doppio confronto con un complessivo 4-1. Le reti decisive sono state siglate da Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu, preparando i nerazzurri per una sfida di altissimo livello contro il Bayern Monaco.

