Champions League, a Brugge l’Atalanta cade 2-1. Tabellino e Video Gol Highlights

Club-Brugge-Atalanta

Il Club Brugge ha ottenuto una drammatica vittoria per 2-1 contro l’Atalanta nella gara di andata dei playoff di Champions League, ma la partita si è conclusa tra le polemiche a causa di un calcio di rigore concesso nei minuti di recupero che ha lasciato furiosi i nerazzurri.

L’Atalanta è scesa in campo con diverse assenze importanti, tra cui Matteo Ruggeri, Ademola Lookman e Gianluca Scamacca, mentre il portiere Marco Carnesecchi ha giocato nonostante i sintomi influenzali. Nonostante queste defezioni, la squadra di Gian Piero Gasperini ha cercato di superare un Club Brugge che si era distinto nella fase a gironi con vittorie su Aston Villa e Sporting.

I padroni di casa belgi hanno iniziato in modo aggressivo, con Christos Tzolis che ha creato problemi in contropiede. La pressione del Brugge ha dato i suoi frutti al 15° minuto, quando Chemsdine Talbi ha intercettato un passaggio impreciso di Stefan Posch e ha servito Ferran Jutglà, il quale ha scaraventato il pallone in rete, portando meritatamente in vantaggio i belgi.

Dopo un avvio complicato, l’Atalanta ha iniziato a guadagnare terreno man mano che l’intensità del pressing del Brugge calava. Mateo Retegui è andato vicino al gol con un tiro potente, prima che Davide Zappacosta servisse un cross perfetto per Mario Pasalic, il cui colpo di testa ad arco si è infilato all’incrocio dei pali, regalando il pareggio agli ospiti poco prima dell’intervallo.

Nel secondo tempo entrambe le squadre hanno avuto occasioni per segnare. Il Brugge ha sfiorato il nuovo vantaggio quando un tiro di Maxim De Cuyper è uscito di poco dopo una sequenza caotica nell’area atalantina. Gasperini ha risposto con alcuni cambi che hanno quasi ribaltato la partita: Juan Cuadrado ha impegnato Simon Mignolet con un colpo di testa ravvicinato, mentre Lazar Samardzic ha sprecato una clamorosa occasione a tu per tu con il portiere belga.

Charles De Ketelaere, tornato nello stadio del suo ex club da avversario, ha sfiorato il gol con un tiro potente che ha costretto Mignolet a una difficile parata. Nel finale, Cuadrado ha avuto un’altra opportunità ma ha calciato centralmente, facilitando l’intervento del portiere.

La polemica nel recupero

Il match ha preso una piega controversa nei minuti di recupero, quando Isak Hien è stato punito con un calcio di rigore per un contatto minimo su Gustaf Nilsson mentre intercettava un passaggio filtrante. L’arbitro Umut Teler ha ritenuto il contatto sufficiente per concedere il rigore, nonostante l’evidente incredulità di Hien e la furia di Gasperini. Il VAR ha confermato la decisione, ritenendo che ci fosse comunque un contatto, anche se lieve. Dal dischetto, Nilsson non ha sbagliato, regalando la vittoria al Brugge.

Dopo il fischio finale, giocatori e staff dell’Atalanta erano visibilmente furiosi per quella che ritenevano una decisione ingiusta. Ora, la squadra bergamasca sarà chiamata a una prestazione di alto livello nel ritorno per mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League.

Questo finale controverso ha oscurato una partita emozionante, preparando il terreno per un ritorno ad alta tensione tra le due squadre.

Video Gol e Highlights

Formazioni / Tabellino

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi (86′ Siquet), Vanaken, Tzolis (70′ Nilsson); Jutglà (86′ Vetlesen).

Atalanta (3-4-1-2): Rui Patricio; Posch (71′ Toloi), Hien, Djimsiti; Bellanova (63′ Cuadrado), de Roon, Ederson, Zappacosta (86′ Palestra); Pasalic (63′ Samardzic); De Ketelaere, Retegui (71′ Brescianini).

Marcatori

Jutglà 15’ ( CB )

15’ ( ) Pasalic 41’ ( A )

41’ ( ) Nilsson (rig.) 94’ (CB)