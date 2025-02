Cboe deposita richieste per ETF Spot su XRP: Nuova Spinta Regolatoria

Giovedì scorso, la Cboe Exchange di Chicago ha presentato quattro distinte richieste 19b-4 alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, cercando l’approvazione per la quotazione e la negoziazione di ETF spot su XRP. Le proposte sono avanzate da WisdomTree, Bitwise, 21Shares e Canary e rappresentano un passo significativo nel processo di regolamentazione. Se approvate, queste richieste potrebbero posizionare XRP accanto a Bitcoin ed Ethereum come la prossima grande criptovaluta a ottenere lo status di ETF negli Stati Uniti.

L’Avanzamento Degli ETF XRP

Secondo i documenti presentati dalla Cboe, ciascuna domanda sottolinea gli argomenti chiave per l’approvazione degli ETF spot su XRP, facendo riferimento alla sentenza parziale ottenuta da Ripple Labs nel luglio 2023. In quell’occasione, il tribunale ha stabilito che le vendite programmatiche di XRP agli investitori retail non costituivano contratti di investimento ai sensi della legge federale, un punto ancora oggetto di appello.

Nei documenti, la Cboe dichiara esplicitamente di “ritenere di applicare standard legali appropriati nel determinare in buona fede che XRP non costituisce un titolo finanziario ai sensi della legge federale”. Questa posizione potrebbe essere decisiva per convincere la SEC a concedere l’approvazione, nonostante la resistenza dell’ente regolatore nei confronti delle criptovalute.

Ottimismo e Sfide Regolatorie

Queste richieste arrivano in un periodo di crescente interesse per i prodotti d’investimento legati alle criptovalute, nonostante le difficoltà del mercato. XRP, attualmente la quarta criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha subito un calo del 33% dopo aver toccato quasi il massimo storico di 3,40 dollari a fine gennaio.

Le richieste formali 19b-4 sono cruciali poiché rappresentano il passaggio necessario per ottenere l’autorizzazione alla quotazione sulla Cboe BZX Exchange. Una volta pubblicate nel Registro Federale, la SEC avrà un periodo iniziale di 45 giorni per approvare, respingere o estendere il processo di revisione. Tuttavia, l’ente può avvalersi di estensioni fino a un massimo di 240 giorni prima di prendere una decisione finale.

Eleanor Terrett, giornalista di Fox Business, ha sottolineato che “la presentazione di questi documenti non garantisce l’approvazione”, evidenziando il livello di scrutinio regolatorio ancora in atto. Gli analisti restano prudenti, soprattutto a causa dell’appello in corso della SEC contro Ripple Labs presso la Corte d’Appello del Secondo Circuito, un caso che potrebbe avere implicazioni dirette sull’esito delle richieste ETF.

Strategie per Superare le Obiezioni della SEC

A differenza di Bitcoin ed Ethereum, che hanno ottenuto l’approvazione degli ETF basandosi sui mercati dei futures del CME, XRP non dispone di un analogo prodotto derivato regolamentato. Questa assenza rappresenta un ostacolo per l’approvazione degli ETF XRP, spingendo gli asset manager a proporre misure di protezione per rispondere alle preoccupazioni della SEC.

Le strategie proposte includono:

L’acquisto di XRP attraverso più piattaforme secondarie, senza un coinvolgimento diretto di Ripple Labs.

Meccanismi di sorveglianza in tempo reale per prevenire attività di trading manipolativo.

Conservazione degli XRP in custodi autorizzati con protocolli di cold storage per ridurre i rischi di controparte.

Sistemi di interruzione delle negoziazioni durante periodi di elevata volatilita, per proteggere gli investitori retail.

Queste misure sono simili a quelle adottate per altri ETF su criptovalute, come le proposte recenti sugli ETF di Solana, anch’esse presentate alla SEC dalla Cboe.

Aspettative e Prospettive Future

L’amministratore delegato di Ripple, Brad Garlinghouse, ha suggerito che l’iter di approvazione è ormai avviato, condividendo un’emoji di una sveglia su X (ex Twitter), interpretata come un segnale d’attesa per la decisione finale. La comunità XRP segue con attenzione gli sviluppi, sperando che l’approvazione degli ETF possa accelerare l’adozione mainstream della criptovaluta.

Al momento della stesura di questo articolo, XRP viene scambiato a 2,51 dollari. Se la SEC darà il via libera agli ETF, la criptovaluta potrebbe beneficiare di un rinnovato slancio sul mercato, replicando il successo osservato con Bitcoin ed Ethereum dopo le rispettive approvazioni.