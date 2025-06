Calendario ufficiale Juventus Mondiale per Club 2025: date e orari

La Juventus si prepara a scendere in campo nella prima storica edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA 2025, una competizione completamente rinnovata che vedrà 32 squadre sfidarsi negli Stati Uniti per il titolo di campione del mondo.

Organizzato dalla FIFA, il torneo si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 e includerà squadre provenienti da tutte e sei le confederazioni calcistiche: UEFA, CONMEBOL, Concacaf, AFC, CAF e OFC. Le 63 partite previste saranno disputate in 12 stadi iconici sparsi negli USA, con la finale in programma al MetLife Stadium di East Rutherford, nei pressi di New York.

Un’occasione storica per la Juventus

La partecipazione al nuovo Mondiale per Club rappresenta un’occasione unica per la Juventus, che torna a competere tra le migliori squadre del pianeta. Con un girone affascinante e partite in città iconiche, i bianconeri proveranno a scrivere una pagina importante della loro storia internazionale.

La qualificazione alla prossima Champions League, conquistata con fatica sul campo del Venezia all’ultima giornata, è stato l’unico vero raggio di luce in una stagione complessivamente deludente per la Juventus. Nonostante mesi pieni di voci sul possibile arrivo di Antonio Conte o Gian Piero Gasperini, alla fine sarà ancora Igor Tudor a guidare i bianconeri nel difficile cammino del Mondiale per Club.

La Juventus si presenta all’appuntamento internazionale con una rosa poco rinforzata. Renato Veiga è tornato al Chelsea dopo il prestito, lasciando un vuoto a centrocampo. L’unico aspetto positivo riguarda il rientro di Filip Kostic e Daniele Rugani, che fanno ritorno dai rispettivi prestiti e potrebbero rivelarsi utili nella rotazione.

Ma resta un dato evidente: la Juve non ha investito sul mercato, e il tecnico croato dovrà affrontare la competizione con molte incognite e una rosa da rimettere in piedi psicologicamente e tatticamente.

Molti sottovalutano la difficoltà del gruppo in cui è stata inserita la Juventus al Mondiale per Club. Il raggruppamento è guidato dal Manchester City, squadra dominante e favorita per la vittoria finale, ma include anche due formazioni rapide, ambiziose e ben organizzate, capaci di mettere in seria difficoltà chiunque.

La Juventus dovrà ritrovare concentrazione, qualità e spirito competitivo se vorrà evitare un’eliminazione precoce.

Questo Mondiale per Club rappresenta per Igor Tudor molto più di una semplice sfida sportiva. È un test cruciale per il suo futuro sulla panchina della Juventus. Una buona prestazione potrebbe consolidare la sua posizione e rilanciare la stagione bianconera, mentre un fallimento rischierebbe di riaprire il valzer degli allenatori.

Juventus Mondiale per Club: il girone e le avversarie

I bianconeri sono stati inseriti nel gruppo G che comprende:

Manchester City (Inghilterra)

(Inghilterra) Wydad Casablanca (Marocco)

(Marocco) Al Ain (Emirati Arabi Uniti)

Un girone competitivo che metterà alla prova la squadra allenata da Igor Tudor, decisa a dimostrare il proprio valore sul palcoscenico internazionale. I bianconeri di Tudor cercheranno di qualificarsi agli ottavi superando il turno in un gruppo decisamente complicato. La Juventus affronterà infatti il Manchester City di Guardiola, i campioni d’Asia 2024 dell’Al Ain e i nordafricani coraggiosi del Wydad Casablanca.

La Juventus in caso di passaggio del turno affronterà una delle prime due classificate del Gruppo H che comprende Real Madrid, Salisburgo, Pachuca e l’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Juventus: il calendario delle partite nel Mondiale per Club 2025

Queste le date ufficiali e le sedi delle tre partite del girone:

📅 18 giugno 2025 , Washington D.C. – Juventus vs Al Ain

, Washington D.C. – 📅 22 giugno 2025 , Philadelphia – Juventus vs Wydad Casablanca

, Philadelphia – 📅 26 giugno 2025, Orlando – Juventus vs Manchester City

Le prime due squadre classificate nel girone accederanno agli ottavi di finale, che si giocheranno tra il 27 e il 30 giugno.

Rosa Juventus Mondiale per Club, i Convocati:

Portieri: Pinsoglio, Di Gregorio, Daffara, Garofani

Pinsoglio, Di Gregorio, Daffara, Garofani Difensori : Alberto Costa, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cambiaso, Savona, Rouhi, Gil

: Alberto Costa, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cambiaso, Savona, Rouhi, Gil Centrocampisti : Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Adzic, Kostic, Thuram, Douglas Luiz, Owusu, Cudrig, Turco

: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Adzic, Kostic, Thuram, Douglas Luiz, Owusu, Cudrig, Turco Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Milik, Kolo Muani, Weah, Mbangula, Anghele, Pietrelli, Mancini

Stadi che ospiteranno il Mondiale per Club FIFA 2025

Ecco i 12 stadi selezionati dalla FIFA per ospitare le sfide del torneo:

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Georgia

– Atlanta, Georgia TQL Stadium – Cincinnati, Ohio

– Cincinnati, Ohio Bank of America Stadium – Charlotte, North Carolina

– Charlotte, North Carolina Rose Bowl Stadium – Los Angeles, California

– Los Angeles, California Hard Rock Stadium – Miami, Florida

– Miami, Florida GEODIS Park – Nashville, Tennessee

– Nashville, Tennessee MetLife Stadium – New Jersey/New York

– New Jersey/New York Camping World Stadium – Orlando, Florida

– Orlando, Florida Inter&Co Stadium – Orlando, Florida

– Orlando, Florida Lincoln Financial Field – Philadelphia, Pennsylvania

– Philadelphia, Pennsylvania Lumen Field – Seattle, Washington

– Seattle, Washington Audi Field – Washington, D.C.

Fase a gironi e calendario generale del Mondiale per Club

La fase a gironi si svolgerà dal 15 al 26 giugno 2025, con quattro partite al giorno. Le date esatte sono:

15-26 giugno – Fase a gironi (4 partite ogni giorno)

Successivamente, il torneo entrerà nella fase a eliminazione diretta:

27-30 giugno – Ottavi di finale

– Ottavi di finale 3-4 luglio – Quarti di finale

– Quarti di finale 7-8 luglio – Semifinali

– Semifinali 13 luglio – Finale al MetLife Stadium

Non è prevista una finale per il terzo posto