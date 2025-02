Video Gol e Highlights Cagliari-Juventus 0-1, 26° Giornata Serie A: la decide una grande azione di Vlahovic!

Un successo di misura preziosissimo per i bianconeri, che così si issano solitari al quarto posto in classifica, con 49 punti, anche grazie al concomitante pareggio a reti bianche dei biancocelesti.

Sardi che rimangono a quota 25, con un rassicurante +4 nei confronti della zona retrocessione.

Sintesi di Cagliari-Juventus 0-1

Bianconeri che partono subito forte, mantenendo un possesso palla ampio e prolungato in attesa di trovare un varco nella difesa avversaria.

Al settimo minuto Federico Gatti prova con una conclusione ad impensierire il portiere avversario, ma la difesa sarda libera prima che possa creare ulteriori apprensioni al portiere avversario.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Rete straordinaria di Vlahovic! L’attaccante serbo scatta in profondità su lancio lungo, scarta il portiere e senza difficoltà deposita nella porta sguarnita!

A metà della prima frazione ancora ospiti pericolosi. Kenan Yildiz si fionda su di un pallone in area, calcia forte verso l’angolino basso di destra! Elia Caprile è fantastico, blocca il suo tentativo con un intervento con le punte delle dita!

Due minuti più tardi un passaggio filtrante arriva verso Francisco Conceicao, il quale colpisce all’angolino basso di destra senza pensarci. Ancora una volta il portiere dei rossoblu interviene a sventare la minaccia!

Quando ci avviciniamo alla mezz’ora Kenan Yildiz controlla attentamente un passaggio filtrante, va alla conclusione mirando all’angolino basso di sinistra. Trova ancora il portiere Caprile a bloccare il tentativo!

A meno di dieci minuti dal termine del tempo regolamentare Yerry Mina prova una conclusione, ma la difesa ospite è attenta e blocca il suo tentativo prima che possa giungere dalle parti di Di Gregorio.

A meno di cinque minuti dal termine della prima frazione Sebastiano Luperto colpisce la sfera all’interno dell’area, ma quest’ultima termina altissima sopra la traversa

Dopo un minuto di recupero l’arbitro pone fine alla prima frazione. Nella ripresa ancora ospiti che vogliono far capire chi comanda il gioco, mantengono il possesso palla e attendono di liberare un varco nella difesa avversaria.

I primi quindici minuti scorrono senza troppi sussulti, con i padroni di casa che non riescono effettivamente a costruire occasioni importanti per fare male alla difesa bianconera.

Al sessantunesimo minuto Francisco Conceicao prova una conclusione dal limite dell’area, senza ottenere i risultati sperati.

La Juventus è nuovamente in controllo della sfera, in attesa di trovare un varco nella difesa avversaria. I passaggi sono precisi e ampi, per avere una visuale più ampia possibile.

Superata da poco la mezz’ora, Valhovic si trova in area e calcia forte il pallone. Quest’ultimo, per poco, non termina in porta, ma il portiere rossoblu con un abile intervento riesce ad evitare il raddoppio dei bianconeri!

Un minuto più tardi un episodio che farà discutere. Vlahovic viene abbattuto in area di rigore, i compagni protestano veemente davanti all’arbitro, ma il signor Colombo lascia andare, non segnalando alcuna irregolarità.

Verso il quarantesimo minuto della ripresa, si fanno vedere i rossoblu in area degli ospiti. Florinel Coman ha un’occasione, preparandosi a calciare dalla media distanza. Il pallone, però, non segue la traiettoria sperata dal calciatore, ma termina abbondantemente sul fondo.

I giocatori di casa si scambiano la sfera nel tentativo di trovare un varco negli ultimi minuti della partita. Verso il novantesimo Gabriele Zappa calcia in porta impensierendo Di Gregorio con una traiettoria insidiosa! La palla termina di poco fuori sulla sinistra.

In piena fase di recupero Nicolas Viola riceve un pallone sul limite dell’area e lascia partire una conclusione che termina fuori sulla destra.

Prima della conclusione della partita due occasioni create dai bianconeri. Prima con Kenan Yildiz, poi con Mbangula senza esito, ma comuque piuttosto pericolose.

Dopo sette minuti di recupero, l’arbitro Colombo decreta la fine delle ostilità.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Juventus 0-1

Tabellino di Cagliari-Juventus 0-1

CAGLIARI (4-3-2-1):Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo (70′ Nicolas Viola), Makoumbou (86′ Leonardo Pavoletti), Deiola (58′ Florinel Coman); Zortea (70′ Razvan Marin), Felici (49′ Luvumbo); Piccoli. All. Davide Nicola

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso (73′ Jonas Rouhi); Locatelli (73′ Khephren Thuram), Koopmeiners [62′ Douglas Luiz (82′ Samuel Mbangula)]; Conceiçao (62′ Kolo Muani), McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

ARBITRO: Andrea Colombo (Como)

GOL: 12′ Vlahovic (J)

ASSIST: –

AMMONITI: 50′ Weah (J)

ESPULSIONI: –

NOTE: un minuto di recupero concesso alla fine del primo tempo, cinque nella ripresa