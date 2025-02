Cagliari-Juventus, dove vedere il match valido per la 26ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 23 febbraio alle ore 20:45 presso la Unipol Domus Arena di Cagliari . Cagliari-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Cagliari-Juventus. Bianconeri che sono reduci da una eliminazione bruciante contro il Psv mercoledì scorso. Dopo aver vinto il match d’andata per 2-1, la formazione di Motta non è riuscita a mantenere il vantaggio nella partita di ritorno. Il vantaggio di Peresic all’inizio della ripresa, il pareggio di Weah con un gran tiro dalla distanza, ma poi c’è stato il nuovo sorpasso della squadra di Bosz con Saibairi alla mezz’ora. Quindi nei tempi supplementari ci ha pensato Flamingo a portare il successo per la squadra olandese.

Non c’è tempo per leccarsi le ferite, c’è bisogno di pensare alla prossima sfida di campionato. Il nuovo obiettivo per la Vecchia Signora è quello di arrivare tra le prime quattro della classifica, di modo da avere l’opportunità di giocare nuovamente la Champions League il prossimo anno.

Cagliari-Juventus. Quattro successi nelle ultime cinque partite, di cui tre consecuvitivi. A 46 punti, in piena corsa a pari punti con la Lazio, per il posto più ambito in Europa. Vedremo come riusciranno a reagire ad una sconfitta importante.

Di fronte avranno la formazione di Nicola che è reduce da due risultati utili consecutivi, di cui un pareggio ottenuto al Gewiss senza subire reti. Si avvicina al traguardo della salvezza, ma per raggiungerlo con più tranquillità e meno patemi possibili dovrà superare l’ostacolo rappresentato dai torinesi. Anche un pareggio sarebbe ben accetto, consci che il percorso da compiere è ancora lungo ed in salita.

Dove vedere Cagliari-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 23 febbraio

23 febbraio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Cagliari-Juventus, match della 26° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Cagliari-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Cagliari-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Cagliari-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo, affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Cagliari Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Cagliari-Juventus, le probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Felici; Piccoli. Allenatore: Nicola

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzàlez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Motta