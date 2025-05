Bologna-Juventus, dove vedere il match valido per la 35ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 4 maggio alle ore 20:45 presso lo stadio Dallara di Bologna. Bologna-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Bologna-Juventus. Le due formazioni hanno pareggiato le ultime quattro sfide disputate in Serie A. Se dovesse accadere un altro pareggio, il quinto, eguaglierebbero il periodo tra il 1978 e il 1980.

Bianconeri che rimangono imbattuti dai rossoblu da ben 25 gare di Serie A, la striscia più lunga di gare terminate senza sconfitte nella competizione. L’ultima sconfitta, in ordine di tempo, risale al 26 febbraio 2011, quando s’imposero gli emiliani per 0-2 a Torino grazie ad una doppietta di Marco Di Vaio.

Nei quattro match precedenti tra queste due formazioni, entrambe sono andate a segno. Per quanto riguarda il successo ottenuto dagli emiliani in casa contro i bianconeri bisogna andare ancora più lontano nel tempo rispetto a febbraio 2011. Precisamente al 29 novembre 1998 quando i rossoblu vinsero per 3-0 grazie alle reti di Paramatti, Signori e Fontolan. Da quel momento in 21 incontri disputati ci furono 14 successi bianconeri e 7 pareggi.

Bologna-Juventus. Nella precedenti otto sfide a Bologna i bianconeri sono sempre andati a segno. Con una vittoria i rossoblu scavalcherebbero nuovamente la Juventus, dopo esserle stati davanti fino all’ultimo turno, nel quale hanno pareggiato per 0-0 a Udine.

La Juventus non ottiene due successi di fila in Serie A dal periodo febbraio-marzo, nel quale ne ottennero cinque. Un dato negativo riguarda i punti raccolti nelle ultime tre trasferte di campionato, ovvero 1 (1 pareggio e 2 sconfitte). Inoltre non restano per quattro match di fila in trasferta senza vincere dalla fine dello scorso campionato. In quel periodo furono otto le sfide in trasferta consecutive senza vincere.

Dove vedere Bologna-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 04 maggio

04 maggio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Bologna-Juventus, match della 35° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Bologna-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Bologna-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Bologna-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Bologna Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Bologna-Juventus, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Veiga, Cambiaso; Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor.