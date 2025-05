Video Gol e Highlights Bologna-Juventus 1-1, 35° Giornata Serie A: al vantaggio di Thuram nel primo tempo, risponde Freuler ad inizio ripresa.

Un pareggio che lascia i bianconeri a quota 63 punti, assieme a Lazio e Roma, mentre gli emiliani si assestano un punto sotto, a quota 62.

Per come è andata la partita è un risultato giusto. Nessuna delle due formazioni è sembrata in grado di spingere di più e di creare numerose occasioni da goal.

Più che mai aperta la lotta per l’ultimo posto in Champions League. Tre squadre raccolte in due punti.

Sintesi di Bologna-Juventus 1-1

Match che inizia con i bianconeri che si rendono subito pericolosi. Cambiaso, dopo neanche un minuto dall’inizio ufficiale della partita, riesce a calciare da dentro l’area di rigore su suggerimento proveniente da calcio d’angolo. Il suo tentativo, però, viene murato.

Al settimo minuto si fanno vedere i padroni di casa con un colpo di testa innocuo di Dallinga, bloccato facilmente da Di Gregorio.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Cambiaso è bravo a servire Thuram, il quale colpisce rasoterra centralmente, non lasciando scampo a Skorupski!

Da questo momento i padroni di casa provano a mantenere il possesso palla e a cercare un varco nella difesa avversaria. Comunque i bianconeri si difendono bene e costruiscono anche occasioni in avanti.

Verso la mezz’ora c’è un serio tentativo dei rossoblu con Orsolini, il quale prova una conclusione appena fuori dall’area di rigore. Il suo tiro viene respinto da un difensore prima che possa impensierire Di Gregorio.

Sempre i rossoblu mantengono il pallone tra i piedi in attesa di trovare un varco nella difesa avversaria. Poco dopo la mezz’ora Sam Beukema arriva colpire di testa dopo essersi procurato uno spazio in area di rigore, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa!

Quando mancano due minuti al termine del tempo regolamentare c’è una rete annullata ai bianconeri per via di un fuorigioco di Gonzalez.

Dopo tre minuti di recupero l’arbitro Doveri pone fine alla prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa, precisamente al terzo minuto, c’è una rete annullata ai bianconeri per fuorigioco.

PAREGGIO DEL BOLOGNA! Remo Freuler raccoglie un pallone all’interno dell’area di rigore e va al tiro sorprendendo Di Gregorio a causa di una deviazione!

Quattro minuti più tardi Nicolas Gonzalez prova una conclusione al volo verso l’angolino basso di sinistra, ma Skorupski interviene con prontezza e ferma il suo tentativo!

Sempre i rossoblu padroni di casa che mantengono il possesso della sfera, nella speranza di cercare un varco nella difesa avversaria.

Ma sono i bianconeri che si rendono pericolosi negli ultimi quindici minuti di gioco. Alberto Costa, il subentrato a Cambiaso, va vicino alla rete, con una conclusione ravvicinata che viene bloccata dal portiere avversario!

Partita che continua su ritmi abbastanza sostenuti, ma che non sono più quelli di prima. La stanchezza comincia a farsi sentire e l’idea di un pareggio da non buttare prende sempre più corpo.

Nei minuti di recupero, per la precisione al quarto, padroni di casa che si rendono pericolosi. È Nicolò Cambiaghi che va al tiro, ma i difensori bianconeri ci mettono una pezza per deviare il suo tentativo!

Dopo sette minuti di recupero l’arbitro pone fine alla contesa sul risultato di 1-1.

Highlights e Video Gol di Bologna-Juventus 1-1

Tabellino di Bologna-Juventus 1-1

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (88′ Davide Calabria), Beukema, Lucumì, Miranda (68′ Lykogiannis); Freuler (80′ Tommaso Pobega), Ferguson; Orsolini (88′ Benjamin Dominguez), Odgaard (80′ Santiago Castro), Cambiaghi; Dallinga. All.: Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Weah (87′ Vasilije Adzic), Locatelli (77′ Douglas Luiz), Thuram, Cambiaso (69′ Costa); Nico Gonzalez (77′ Francisco Conceicao), McKennie; Kolo Muani (87′ Samuel Mbangula). All.: Tudor.

ARBITRO: Daniele Doveri (Volterra)

GOL: 9′ Thuram (J), 54′ Freuler (B)

ASSIST: 9′ Cambiaso (J), 54′ Dallinga (B)

AMMONITI: 48′ Locatelli (J), 75′ Nicolas Gonzalez (J), 92′ Alberto Costa (J), 95′ Castro (B)

ESPULSIONI: –

NOTE: tre minuti di recupero al termine del primo tempo, sette nella ripresa