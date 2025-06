Boca Juniors – Benfica: probabili formazioni, pronostico e dove guardarla

Il Club World Cup 2025 prende il via nel Gruppo C con una sfida d’altissimo livello: Benfica e Boca Juniors si affronteranno lunedì 16 giugno al Hard Rock Stadium di Miami, inaugurando il loro percorso nel torneo. In palio non ci sono solo i primi tre punti, ma anche un passo avanti fondamentale verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, in un gruppo che include anche Auckland City e i favoritissimi Bayern Monaco.

Benfica: ambizioni europee in campo globale

Il Benfica si presenta al nuovo formato del Mondiale per Club FIFA come una delle squadre più blasonate del continente europeo, qualificatasi grazie al settimo miglior coefficiente UEFA nel ranking quadriennale. La formazione portoghese è reduce da stagioni brillanti in Champions League, con una vittoria netta sull’Atletico Madrid (4-0) e successi esterni contro Monaco, Stella Rossa e Juventus.

Nonostante la delusione in campionato e in finale di coppa contro lo Sporting Lisbona, i Leões hanno chiuso la Primeira Liga con 84 gol segnati, confermandosi tra gli attacchi più prolifici. Guidati da Bruno Lage, e con veterani del calibro di Angel Di Maria e Nicolas Otamendi, i lusitani vogliono superare la fase a gironi come primo obiettivo, e magari puntare al titolo, sfuggito ai tempi dell’Intercontinentale nel 1961 e 1962.

Boca Juniors: talento ed esperienza alla ricerca di riscatto

I Boca Juniors tornano al Mondiale per Club per la prima volta dal 2007, quando persero la finale contro il Milan. Il club argentino ha scritto la storia della vecchia Coppa Intercontinentale con 3 titoli, ma ha vissuto tempi più turbolenti negli ultimi anni.

Dopo la finale persa in Copa Libertadores 2023 contro il Fluminense, il Boca è uscito addirittura dai playoff di qualificazione nel 2025 contro l’Alianza Lima. Inoltre, l’eliminazione nel Torneo Apertura ha portato al terzo ritorno in panchina di Miguel Ángel Russo, chiamato a risollevare una squadra in pieno ricambio.

Non mancano però i nomi di spicco: Sergio Romero, Marcos Rojo, Edinson Cavani (assente per infortunio) e Ander Herrera. L’attacco sarà guidato da Miguel Merentiel, autore di 6 gol e 3 assist nell’ultimo torneo.

Dove vedere Boca Juniors – Benfica in Diretta Tv e Streaming:

La partita Boca Juniors – Benfica sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

Probabili formazioni Boca Juniors vs Benfica

Boca Juniors (4-2-3-1):

Marchesín; Blondel, Battaglia, Rojo, Blanco; Delgado, Herrera; Zeballos, Palacios, Zenón; Merentiel

Benfica (4-3-3):

Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, João Neves, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu

Assenti e infortunati:

Boca Juniors: Cavani (infortunato), Advíncula (in dubbio), Ayrton Costa rientrato all’ultimo con visto temporaneo

Cavani (infortunato), Advíncula (in dubbio), Ayrton Costa rientrato all’ultimo con visto temporaneo Benfica: Alexander Bah, Manu Silva out a lungo termine; Amdouni rientrato al Burnley

Pronostico Boca Juniors vs Benfica

Boca Juniors 1-2 Benfica

Il Benfica, nonostante arrivi da una lunga stagione europea, sembra più solido e organizzato rispetto a un Boca in fase di transizione. Il talento di Di Maria, galvanizzato dal match contro una squadra del suo paese, può fare la differenza e regalare ai portoghesi una vittoria cruciale per la corsa al passaggio del turno.