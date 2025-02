Bitcoin raggiunge i 97.000$ dopo un calo

Bitcoin ha messo in scena una forte ripresa sopra i 97.000$, dopo essere sceso sotto i 93.000$ in seguito alla pubblicazione dei dati CPI degli Stati Uniti per gennaio. Questa elevata volatilità nelle ultime 24 ore ha portato a liquidazioni per 75 milioni di dollari in BTC. Gli analisti di mercato ora osservano attentamente se ci sarà abbastanza slancio rialzista per spingere Bitcoin sopra il livello critico di 97.530$.

Bitcoin Affronta una Situazione Decisiva

L’analista di criptovalute Ali Martinez ha individuato il livello di 97.530$ come una resistenza chiave per BTC. Ha inoltre avvertito che il supporto sotto 92.110$ è debole, lasciando un ampio divario tra 90.000$ e 70.000$. Se Bitcoin dovesse scendere sotto 92.110$, potrebbe sperimentare un’accelerazione della pressione ribassista a causa della mancanza di un forte supporto in questa fascia di prezzo.

Anche Rekt Capital ha espresso un’opinione simile, osservando che il prezzo di Bitcoin si sta avvicinando alla resistenza critica di 97.700$. Per confermare una traiettoria rialzista, BTC deve chiudere la giornata sopra questa soglia o testarla con successo. Una rottura sopra questa resistenza potrebbe aprire la strada a ulteriori guadagni.

Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo di BTC sta registrando un aumento dell’1,06%, attestandosi a 96.753$, con un volume di scambi giornaliero in aumento del 32%, superando i 48 miliardi di dollari. I dati di Coinglass mostrano che le liquidazioni nelle ultime 24 ore hanno raggiunto 76 milioni di dollari, di cui oltre 40 milioni derivano da posizioni long.

I Portafogli Retail di Bitcoin in Declino

Secondo l’azienda di analisi blockchain Santiment, mentre altcoin come Ethereum e XRP continuano a vedere una crescita delle loro reti con nuovi portafogli, lo stesso non si può dire per Bitcoin. Santiment ha notato un calo nella partecipazione retail nel mercato delle criptovalute, attribuendolo al timore di ulteriori ribassi dei prezzi. Storicamente, però, questi periodi di incertezza tra i piccoli trader hanno spesso preceduto una ripresa nel prezzo di Bitcoin. I grandi detentori, come balene e squali, tendono infatti ad approfittare di queste fasi per accumulare asset a prezzi scontati.

L’Accumulo delle Balene di Bitcoin è in Aumento

D’altra parte, l’attività delle balene Bitcoin sta registrando una crescita significativa. I dati di mercato indicano che l’Exchange Whale Ratio è in costante aumento dalla fine del 2024, segnalando un’accelerazione negli acquisti da parte degli investitori di grandi dimensioni.

Storicamente, un calo dei depositi delle balene sugli exchange ha spesso anticipato un rally di Bitcoin. Questo trend potrebbe suggerire un potenziale cambiamento nelle dinamiche di mercato, con gli investitori che monitorano attentamente segnali di rinnovata spinta rialzista per il prezzo di BTC.

Il Dibattito sulle Riserve Strategiche di Bitcoin Continua

Le discussioni sulle riserve strategiche di Bitcoin continuano a tenere banco. Matthew Sigel, capo degli asset digitali presso VanEck, ha previsto che i proposti Bitcoin reserve bills potrebbero iniettare 23 miliardi di dollari di pressione d’acquisto nel mercato, con la possibilità di acquisire 247.000 BTC, se implementati.

Mentre Bitcoin si muove in una fascia di prezzo critica, la comunità crypto osserva attentamente i prossimi sviluppi per determinare se BTC sarà in grado di rompere la resistenza chiave o se affronterà una correzione più profonda.