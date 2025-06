Bayern Monaco – Auckland City: Probabili Formazioni, Pronostico e dove vederla

Il secondo match in programma al Mondiale per Club 2025 vedrà di fronte il Bayern Monaco contro l’Auckland City a Cincinnati domenica 15 giugno alle ore 18:00 italiane.

Il Bayern Monaco è pronto a scendere in campo per il suo esordio al nuovo Mondiale per Club FIFA, ospitato negli Stati Uniti d’America. I campioni di Germania affronteranno il club neozelandese Auckland City nella prima partita del Gruppo C, in programma domenica al TQL Stadium di Cincinnati.

La sfida tra Bayern e Auckland apre le danze nel Gruppo C, che comprende anche il Benfica e gli argentini del Boca Juniors.

Il Bayern Monaco arriva alla competizione forte del titolo in Bundesliga, con l’obiettivo di conquistare il trofeo mondiale.

Dall’altra parte, l’Auckland City, attualmente terzo nella National League neozelandese, cerca di sorprendere i giganti europei e sudamericani.

Il Bayern Monaco, fresco campione di Bundesliga 2024/25, affronterà gli outsider neozelandesi dell’Auckland City nella sfida d’esordio del nuovo Mondiale per Club FIFA allo stadio TQL di Cincinnati.

Una partita che mette a confronto due realtà agli antipodi: da un lato la potenza europea guidata da Vincent Kompany, dall’altro la squadra semiprofessionistica più vincente dell’Oceania.

Dove vedere Bayern Monaco – Auckland City in Diretta Tv e Streaming:

La partita Bayern Monaco – Auckland City sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

La telecronaca di Bayern Monaco – Auckland City sarà affidata a Ricky Buscaglia.

Il Bayern Monaco arriva al top: numeri impressionanti e tanta ambizione

La squadra bavarese ha riconquistato il titolo tedesco con 82 punti, ben 13 in più del Bayer Leverkusen, secondo classificato.

Questi i numeri impressionanti del Bayern Monaco in campionato:

99 gol segnati in 34 giornate (secondo miglior risultato dal 1972–73)

(secondo miglior risultato dal 1972–73) Solo 32 gol subiti , miglior difesa della Bundesliga con un margine di 11 reti sulle inseguitrici

, miglior difesa della Bundesliga con un margine di 11 reti sulle inseguitrici Sette partite finali senza sconfitte, 20 gol fatti, 7 subiti e 4 clean sheet

Il tecnico Vincent Kompany, però, ha ancora qualcosa da dimostrare nelle coppe: eliminato dall’Inter ai quarti di Champions League e dal Bayer Leverkusen agli ottavi della DFB-Pokal.

Il Bayern ha già vinto due volte il Mondiale per Club FIFA: nel 2013 battendo il Raja Casablanca e nel 2020 contro i Tigres UANL.

Auckland City: dominatori d’Oceania ma con una rosa semiprofessionistica

L’Auckland City è attualmente terzo nel campionato neozelandese con 25 punti, solo quattro in meno della capolista Birkenhead United, che affronterà a fine luglio.

Nel frattempo, la squadra ha conquistato per la quarta volta consecutiva l’OFC Champions League, battendo in finale l’Hekari United FC per 2-0.

In campionato:

22 gol segnati , 14 subiti

, Quinto miglior attacco, seconda miglior difesa

La squadra di Paul Posa ha vinto 3 delle ultime 4 gare, pareggiando la quarta e senza subire gol in due occasioni. Tuttavia, i suoi calciatori sono semi-professionisti e sono abituati a giocare davanti a un pubblico di 3.500 spettatori, mentre al TQL Stadium li attendono 26.000 posti e una delle squadre più forti d’Europa.

Bayern favorito, ma Kompany pensa al turnover

Pur puntando al trofeo, Kompany potrebbe non schierare subito la formazione migliore, vista la differenza di valore. Tuttavia, alcuni big saranno della partita:

Manuel Neuer potrebbe partire titolare, con Jonathan Tah ed Eric Dier al centro della difesa.

potrebbe partire titolare, con ed al centro della difesa. Joshua Kimmich dovrebbe affiancare Aleksandar Pavlovic a centrocampo.

dovrebbe affiancare a centrocampo. Leroy Sané (in scadenza a fine mese) e Serge Gnabry agiranno sulle fasce, con Thomas Müller in posizione avanzata e Harry Kane come punta centrale.

(in scadenza a fine mese) e agiranno sulle fasce, con in posizione avanzata e come punta centrale. In forse Jamal Musiala, non al meglio.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco e Auckland City

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Dier, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Gnabry, Müller, Sané; Kane

Auckland City (4-3-3): Tracey; Bell, Boxall, Mitchell, Lobo; Garriga, Den Heijer, Ilich; Manickun, Bevan, Lee

Pronostico Bayern Monaco Auckland City:

La possibilità di una sorpresa in questo match è molto bassa, considerando il netto vantaggio del Bayern Monaco in termini di rosa e qualità individuale.

Attaccanti come Harry Kane, Muller, Sanè vorranno iniziare subito a segnare in questo girone, quindi ci aspettiamo una vittoria agevole per il club campione di Bundesliga contro l’Auckland City.

Pronostico Bayern Monaco Auckland City: 1 + Over 3.5