Arsenal offerta per Viktor Gyökeres: superati i 70 milioni

L’Arsenal è pronto a presentare una seconda offerta ufficiale per l’attaccante svedese Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, dopo che la prima proposta è stata respinta. I Gunners, attivi sul mercato per rinforzare il reparto offensivo, stanno valutando anche l’opzione Benjamin Sesko, ma al momento sembrano voler puntare con decisione sul centravanti scandinavo.

Arsenal rilancia per Gyökeres dopo il no di Sporting Lisbona

Secondo quanto riportato da MaisFutebol, il primo tentativo dell’Arsenal è stato formulato su una base fissa di 55 milioni di euro, più 10 milioni di bonus legati alle prestazioni (totale 65 milioni), ma lo Sporting Lisbona ha detto no.

Ora, la dirigenza inglese è pronta a rilanciare con un’offerta che supererà i 70 milioni di euro, cifra considerata da tempo il punto d’incontro ideale per sbloccare la trattativa, anche se il clausola rescissoria del giocatore è fissata a 100 milioni di euro.

Il ruolo chiave di Andrea Berta nella trattativa

Il nuovo direttore sportivo dell’Arsenal, Andrea Berta, è un grande estimatore di Gyökeres. Aveva già cercato di portarlo all’Atletico Madrid in passato senza successo, e ora è determinato a farlo diventare il nuovo centravanti titolare dei Gunners.

Il rendimento del classe ‘98 è stato semplicemente straordinario: 54 gol in 52 partite solo nella scorsa stagione, per un totale di 97 reti e 28 assist in 102 presenze da quando veste la maglia dello Sporting. Anche in nazionale ha un buon bottino, con 15 gol in 26 presenze.

Tensione con lo Sporting: accordo verbale saltato

Sempre secondo la testata portoghese, lo Sporting sarebbe venuto meno a un accordo verbale preso in precedenza con l’entourage del giocatore, rifiutando un’offerta ritenuta congrua da Gyökeres stesso. Questo avrebbe spinto il calciatore a minacciare un sciopero, anche se negli ultimi giorni i toni si sarebbero rasserenati e ora l’ottimismo attorno al suo possibile approdo all’Arsenal cresce.

I rapporti tra i due club, del resto, sono positivi e potrebbero facilitare la chiusura dell’accordo.

Manchester United in difficoltà: ostacoli sulle cifre personali

Nel frattempo, il Manchester United resta interessato a Viktor Gyökeres, complice anche il legame personale tra il giocatore e l’allenatore Rúben Amorim, suo ex tecnico. Tuttavia, secondo il report, i Red Devils incontrano ostacoli nella definizione dell’ingaggio richiesto dal giocatore, rallentando così la trattativa.

Inoltre, il rientro in scena dello United potrebbe essere condizionato anche dal nuovo assalto a Victor Osimhen, per il quale lo United ha già formulato un’offerta da 75 milioni di euro più 12 milioni di ingaggio annuo.

Arsenal ancora in corsa anche per Benjamin Sesko

La situazione resta fluida anche per quanto riguarda Benjamin Sesko, attaccante dell’RB Leipzig, altro obiettivo dei Gunners. Secondo il giornalista Charles Watts, i colloqui con l’entourage del giocatore stanno proseguendo, ma manca ancora un’intesa economica col club tedesco e l’accordo definitivo sulle cifre contrattuali.

Attenzione anche al Chelsea, pronto a inserirsi nella trattativa. Intanto, l’Al-Hilal ha tentato un blitz per Sesko prima del 10 giugno, senza successo, visto che il giocatore ha ribadito la volontà di restare in Europa.