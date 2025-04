Apple Vision Pro 2: Produzione in corso per il visore di nuova generazione con chip M5

Serie A in TV su SKY e DAZN

Apple sembra determinata a mantenere viva la sua visione di realtà mista , nonostante le difficoltà iniziali. Il Vision Pro 2 è in fase di produzione , ma il lancio non è ancora ufficiale e potrebbe dipendere dai tempi di produzione dell’ M5 . Fino ad allora, è bene prendere queste notizie con cautela , ma l’orizzonte si fa sempre più chiaro: il Vision Pro 2 potrebbe essere protagonista del 2025 .

Contrariamente alle voci precedenti, non ci sono aggiornamenti sulla versione low-cost dell’Apple Vision Pro . Secondo l’analista Ming-Chi Kuo , il modello più accessibile sarebbe stato rinviato oltre il 2027 , probabilmente a causa delle vendite deludenti del primo Vision Pro . Nonostante questo, Apple non sembra voler abbandonare il settore e punta a rilanciare il progetto con una seconda generazione più potente e rifinita .

Il nuovo Apple Vision Pro 2 dovrebbe essere uno dei primi dispositivi a montare il chip M5 , il prossimo SoC di punta di Apple , pensato per potenza di calcolo e gestione avanzata della realtà mista . Anche se i report sul chip sono contrastanti alcuni parlano di produzione già in corso , altri di produzione completa nel secondo semestre è quasi certo che l’M5 sarà il cuore sia del Vision Pro 2 che dei futuri MacBook Pro da 14 e 16 pollici .

Le fonti rivelano che il vetro frontale del dispositivo sarà prodotto esclusivamente da Lens Technology , mentre la scocca esterna sarà affidata a Changying Precision . Altri fornitori non specificati avrebbero incrementato la produzione dei componenti, anche se non è chiaro quali pezzi stiano realizzando . Tutto questo fa pensare a una fase produttiva ormai ben avviata.

Dopo la fine del 2024 , sembrava che Apple avesse interrotto la produzione del primo Apple Vision Pro , lasciando spazio a due ipotesi: la nascita di una versione economica oppure l’arrivo di un nuovo modello più avanzato . Mentre nel corso del 2025 le notizie sul successore sono state quasi inesistenti, un nuovo report proveniente da ITHome getta nuova luce sul futuro del visore. Secondo le indiscrezioni, i componenti dell’Apple Vision Pro 2 sono già entrati in produzione , suggerendo un possibile lancio entro la fine dell’anno .

Apple Vision Pro 2: Produzione in corso per il visore di nuova generazione con chip M5

