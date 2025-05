Apple rivoluziona l’iPhone con le batterie al silicio puro?

Nonostante i vantaggi evidenti delle batterie al silicio-carbonio, i grandi nomi dell’elettronica di consumo, come Apple e Samsung, non le hanno ancora adottate su larga scala. Tuttavia, Apple starebbe lavorando in segreto a una svolta tecnologica destinata a cambiare per sempre la durata e le prestazioni energetiche degli iPhone.

Apple vuole superare il litio: nasce la batteria al silicio puro

Secondo fonti vicine all’industria, Apple starebbe sviluppando una nuova generazione di batterie basate su silicio puro, escludendo completamente la grafite, componente chiave nelle tradizionali celle agli ioni di litio. L’obiettivo non è solo aumentare la densità energetica, ma anche garantire prestazioni migliori in scenari ad alto consumo, come l’intelligenza artificiale on-device.

Eliminare la grafite, infatti, libera spazio prezioso nella struttura interna della batteria e consente al silicio, più capace nel trattenere ioni di litio, di incrementare notevolmente l’autonomia complessiva. Si tratta di un passo fondamentale per supportare i nuovi carichi di lavoro legati all’AI generativa, che Apple intende gestire direttamente sul dispositivo, senza ricorrere al cloud.

Una nuova frontiera per gli iPhone: più sottili, più intelligenti, più longevi

L’introduzione di batterie al silicio puro aprirebbe le porte a un design completamente rinnovato. Aumentando la capacità energetica senza modificare le dimensioni fisiche della batteria, Apple potrà scegliere se:

Ridurre lo spessore degli iPhone , per un’estetica ancora più sottile ed elegante.

, per un’estetica ancora più sottile ed elegante. Oppure mantenere le stesse dimensioni per offrire autonomia estesa, con un significativo aumento del tempo di utilizzo dello schermo.

L’intenzione è chiara: migliorare in modo sostanziale l’esperienza utente e rendere l’iPhone uno strumento più potente, più veloce e più intelligente, in grado di elaborare modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni direttamente in locale.

Un insider dell’industria ha dichiarato che l’esperienza mobile legata all’AI ha bisogno di un salto quantico nella tecnologia delle batterie, e Apple punta proprio sul silicio per raggiungere questo obiettivo. Questo suggerisce che gli ostacoli legati all’espansione del silicio (come il degrado rapido con i cicli di carica) sarebbero stati superati o sotto controllo.

Quando arriverà questa rivoluzione?

Nonostante gli indizi concreti, non esistono ancora date ufficiali. Tuttavia, la politica di Apple è sempre stata quella di adottare le tecnologie emergenti solo quando sono pienamente mature e affidabili. È probabile, quindi, che vedremo le prime batterie al silicio puro sugli iPhone entro il 2027, quando saranno pronti anche altri elementi chiave del progetto, come le memorie HBM e l’elaborazione AI su chip dedicati.