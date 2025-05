Apple pronta a lanciare un iPhone con fotocamera da 200MP

Negli ultimi anni Apple ha sempre mantenuto un approccio conservativo quando si è trattato di aumentare il numero di megapixel delle fotocamere sugli iPhone. Per molto tempo, la casa di Cupertino si è affidata a sensori da 12MP, puntando tutto sulla computational photography e sull’ottimizzazione software piuttosto che sull’hardware puro. Solo recentemente si è passati ai 48MP per i modelli di fascia alta, ma ora una nuova indiscrezione proveniente dalla Cina potrebbe preannunciare un cambio di rotta radicale.

Apple testa una fotocamera da 200MP: la fonte è affidabile?

Il noto leaker cinese Digital Chat Station, tramite un post su Weibo, ha rivelato che Apple starebbe testando un sensore fotografico da 200 megapixel, destinato probabilmente ai futuri modelli “Pro” della linea iPhone. Sebbene non siano stati forniti dettagli precisi sul tipo di sensore o sul produttore, l’indiscrezione ha acceso l’interesse degli appassionati e degli analisti del settore. Se confermata, si tratterebbe del più grande salto in avanti mai fatto da Apple in ambito fotografico.

Samsung ha già adottato fotocamere da 200MP nei suoi top di gamma, a partire dal Galaxy S23 Ultra del 2023, seguita poi da altre aziende Android. In questo scenario, Apple è rimasta indietro in termini di “numeri” pur mantenendo un’eccellente qualità d’immagine. Tuttavia, con la crescente popolarità dello zoom digitale e dei ritagli ad alta risoluzione, un sensore più potente potrebbe diventare una necessità.

Quali vantaggi porterà una fotocamera da 200MP su iPhone?

Un sensore da 200MP non significa solo immagini più grandi. In un iPhone, potrebbe offrire:

Zoom digitale da 2x a 5x senza perdita significativa di qualità.

senza perdita significativa di qualità. Maggiore flessibilità nel cropping , utile in post-produzione.

, utile in post-produzione. Prestazioni migliori in modalità ProRAW e nel trattamento di immagini multiple.

e nel trattamento di immagini multiple. Possibili innovazioni nell’intelligenza artificiale fotografica grazie a una maggiore quantità di dati per pixel.

Secondo le previsioni più attendibili, i modelli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Air, attesi nel 2025, dovrebbero mantenere i sensori da 48MP. Il salto a 200MP potrebbe dunque essere riservato al 2027, anno in cui Apple celebrerà il 20° anniversario dell’iPhone. Per l’occasione, è previsto anche un redesign completo del dispositivo, con un display totalmente privo di interruzioni e con Face ID e fotocamera frontale integrati sotto lo schermo.

La corsa alla fotografia mobile non si ferma. Anche se Apple ha sempre puntato sull’equilibrio tra software e hardware, l’evidente gap numerico con la concorrenza non poteva durare per sempre. Il possibile arrivo di un iPhone con fotocamera da 200MP rappresenta non solo una risposta al mercato, ma anche un’opportunità per ridefinire nuovamente gli standard della fotografia da smartphone.

Nel frattempo, resta da vedere se e quando queste voci troveranno conferma ufficiale, ma una cosa è certa: Apple non può più permettersi di restare indietro.