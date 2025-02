Apple porta Apple Intelligence in Cina: Partnership con Alibaba

Apple Intelligence sta rivoluzionando l’ecosistema Apple con aggiornamenti significativi su tutto il sistema operativo, migliorando costantemente con ogni nuova versione. Tuttavia, mentre gli utenti di tutto il mondo possono già beneficiare di queste innovazioni, in Cina le funzionalità di intelligenza artificiale di Apple non sono ancora disponibili. Questa limitazione potrebbe influire negativamente sulle vendite nel lungo termine, ma la casa di Cupertino ha trovato una soluzione: una partnership strategica con Alibaba.

Perché Apple Intelligence non è ancora disponibile in Cina?

Il principale ostacolo alla diffusione di Apple Intelligence in Cina è la necessità dell’approvazione governativa per qualsiasi servizio di intelligenza artificiale generativa. Il governo cinese favorisce infatti lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie AI da parte di aziende locali, limitando l’ingresso di soluzioni estere. Per affrontare questa sfida, Apple ha deciso di collaborare con Alibaba, un gigante tecnologico cinese, per integrare le funzionalità di Apple Intelligence nei suoi dispositivi nel mercato cinese.

Recentemente, il panorama dell’intelligenza artificiale in Cina è stato scosso dall’annuncio del modello R1 di DeepSeek, che ha dimostrato di essere un concorrente formidabile per ChatGPT. In passato, si ipotizzava che Apple potesse stringere una partnership con DeepSeek per portare Apple Intelligence in Cina. Tuttavia, per ragioni non ancora note, Apple ha preferito avanzare con Alibaba, che ha recentemente presentato il suo modello AI Qwen, dichiarandolo superiore ai concorrenti, inclusi DeepSeek e ChatGPT.

L’alleanza con Alibaba e le speculazioni su DeepSeek

Secondo il report di The Information, Apple e Alibaba hanno già inviato il primo set di funzionalità AI co-sviluppate all’ente regolatore cinese della cybersicurezza e sono in attesa di approvazione. Non è ancora chiaro quando queste funzionalità saranno ufficialmente disponibili per gli utenti cinesi, ma Apple sembra intenzionata ad accelerare il processo per recuperare il terreno perso rispetto ai competitor locali.

Negli ultimi mesi, Apple ha esplorato diverse opzioni per entrare nel mercato cinese dell’AI. A dicembre dello scorso anno, si parlava di trattative con Tencent e ByteDance per una possibile collaborazione, e prima ancora con Baidu. Tuttavia, sembra che la scelta definitiva sia ricaduta su Alibaba, una mossa che potrebbe finalmente consentire l’arrivo di Apple Intelligence in Cina.

L’assenza di funzionalità AI sui dispositivi Apple potrebbe aver influito sulle vendite degli iPhone in Cina, ma non è l’unico fattore determinante. La concorrenza sta avanzando rapidamente con design innovativi e nuove funzionalità che stanno erodendo la fedeltà dei consumatori cinesi verso Apple. Se da un lato l’introduzione di Apple Intelligence potrebbe migliorare la situazione, dall’altro è chiaro che Apple dovrà investire maggiormente in innovazione per rimanere competitiva in uno dei mercati più importanti del mondo.