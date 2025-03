Apple lancia l’iPad Air con chip M3: prestazioni migliorate del 20%

Apple ha messo fine alle speculazioni su un possibile iPad Air con chip M4, rilasciando invece la versione con M3. Sebbene il design rimanga invariato rispetto al modello precedente, l’azienda assicura che il nuovo processore garantisce prestazioni notevolmente superiori. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, molti attendevano con ansia i primi benchmark dell’iPad Air con chip M3, e i risultati confermano un significativo miglioramento delle prestazioni sia sul piano computazionale che grafico.

iPad Air M3: il 20% più veloce rispetto alla versione M2

I primi test eseguiti con Geekbench 6 sul nuovo iPad Air M3 non sorprendono: le prestazioni sono in linea con quelle riscontrate nei MacBook Air dotati dello stesso processore. Sappiamo già che il chip M3 è circa 20% più veloce rispetto al suo predecessore M2 in termini di performance multi-core, e i benchmark confermano questi dati.

In particolare, il punteggio medio ottenuto su Geekbench 6 per l’iPad Air M3 è di 11.605, mentre il modello precedente con chip M2 si attestava sui 9.817 punti nello stesso test. Facendo un rapido calcolo, il nuovo modello risulta 18% più veloce rispetto alla generazione precedente. Nonostante il miglioramento delle prestazioni, il resto del dispositivo rimane pressoché invariato rispetto alla versione precedente.

Design invariato, ma prestazioni potenziate

Dal punto di vista del design, le novità sono quasi inesistenti. Tuttavia, ciò non è necessariamente un problema, poiché Apple ha recentemente aggiornato il look dell’intera gamma iPad, allineandolo con gli altri dispositivi della linea, ad eccezione dell’iPad Pro OLED.

Nel frattempo, Apple ha anche presentato il nuovo chip M3 Ultra, considerato il più potente mai realizzato dall’azienda. Tuttavia, per ora è disponibile solo sul Mac Studio, annunciato insieme alla variante M4 Max.

Apple e le novità della settimana

È stata una settimana intensa per Apple, che oltre all’iPad Air M3 e al Mac Studio, ha anche svelato il nuovo iPad 11 con chip A16. Questo modello rappresenta l’unico dispositivo della gamma iPad a non integrare le funzionalità di Apple Intelligence, ma offre comunque un’esperienza d’uso molto simile agli altri modelli.

Nei prossimi giorni continueremo a monitorare i benchmark dei nuovi dispositivi Apple. Stai pensando di aggiornare il tuo iPad Air al nuovo modello con M3? Facci sapere la tua opinione nei commenti!