Apple iPhone Fold: cerniera in metallo liquido per una resistenza mai vista prima

Apple si prepara a rivoluzionare il mercato degli smartphone pieghevoli con il suo primo modello, che secondo nuove indiscrezioni sarà dotato di una cerniera in metallo liquido (o metallic glass), pensata per offrire una durabilità superiore e minimizzare la piega centrale dello schermo.

Metallo liquido: la scelta di Apple per il futuro

iPhone pieghevole – Techsporty.com

Un noto leaker su Weibo, conosciuto con il nome di Instant Digital, ha rivelato che Apple ha scelto un materiale avanzato per la cerniera dell’iPhone Fold: il metallic glass, noto anche come metallo amorfo. Questo materiale presenta una struttura atomica disordinata, al contrario dei metalli tradizionali con strutture cristalline regolari.

Il risultato? Una combinazione di resistenza meccanica, flessibilità e lucentezza estetica che potrebbe cambiare gli standard del settore. Secondo quanto riportato, il metallo liquido sarà fino a 2,5 volte più resistente di una lega di titanio, grazie a un processo di raffreddamento ultra-rapido durante la produzione.

Vantaggi concreti per il dispositivo

L’utilizzo del metallic glass non è solo una scelta estetica: i vantaggi pratici sono numerosi e fondamentali per un dispositivo pieghevole:

Caratteristica Vantaggio Resistenza alla pressione Minore rischio di danni durante l’apertura/chiusura Elasticità e memoria di forma Riduzione della piega sullo schermo Resistenza agli urti Meno deformazioni in caso di caduta Resistenza alla corrosione Maggiore durata della cerniera in ambienti umidi o salini Finitura lucida e liscia Aspetto premium simile all’acciaio inossidabile

Inoltre, la scelta di questo materiale dimostra quanto Apple sia consapevole della delicatezza dei componenti meccanici nei dispositivi pieghevoli, e stia puntando a un design robusto e duraturo.

Un design simile al Galaxy Z Fold, ma con anima Apple

L’iPhone Fold dovrebbe presentare un display interno da 7,8 pollici, con un design pieghevole a libro, simile a quello di Galaxy Z Fold e Pixel Fold, piuttosto che alla linea Z Flip. A fornire il metallo liquido sarà l’azienda cinese Dongguan EonTec, che avrà l’esclusiva sulla produzione di questo componente.

Curiosamente, Apple non è nuova a questo materiale: già da tempo utilizza il metallic glass per la produzione dei pin di espulsione SIM, ma l’iPhone Fold sarà il primo prodotto a integrarlo in un elemento strutturale di rilievo.

Prezzo e aspettative

Secondo le previsioni dell’analista Mark Gurman (Bloomberg), il prezzo del dispositivo potrebbe aggirarsi intorno ai 2.000 dollari, rendendolo di fatto l’iPhone più costoso di sempre. Un prezzo giustificato dall’uso di materiali avanzati e da un’innovazione tecnologica che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Resta da vedere come Apple affronterà la sfida software: in dispositivi pieghevoli, l’esperienza utente è fortemente legata a come l’interfaccia si adatta ai vari formati di utilizzo. La qualità del sistema operativo potrebbe essere il fattore decisivo nel successo dell’iPhone Fold.